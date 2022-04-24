Тайсон Фьюри предпринял уходный маневр

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Самый яркий супертяж в мировом профессиональном боксе Тайсон Фьюри защитил звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), нокаутировав в шестом раунде боя, проходившего на лондонском стадионе Wembley, Диллиана Уайта и создав этой победой и своим заявлением после нее грандиозную интригу. Фьюри подтвердил, что решил закончить карьеру. Впрочем, эксперты не сомневаются: шансы, что он передумает, очень велики. Дело в том, что впереди Тайсона Фьюри ждет сулящий грандиозную славу и грандиозные гонорары поединок за статус абсолютного чемпиона мира с победителем матча между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge, Reuters Боксер Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Это был тот случай, когда главным событием большого боксерского матча стал не он сам, а то, что произошло после него. Бой двух британских боксеров, за которым на трибунах Wembley наблюдали примерно 94 тыс. человек, был хорош, но, строго говоря, слишком четко соответствовал представлениям о том, каким должен быть, слишком четко соответствовал раскладу. Перед ним нашлось немало классно разбирающихся в боксе людей, желавших пофрондерствовать, предсказать, что Диллиан Уайт окажется для Тайсона Фьюри соперником куда более опасным, чем, например, побежденный им бывший обладатель пояса WBC американец Деонтей Уайлдер, что высочайшие котировки на Фьюри у букмекеров — фикция, что они не учитывают особенности стиля Уайта, его дух, которые могут оказаться неприятным сюрпризом для чемпиона. Все фрондеры, как выяснилось, выдавали желаемое за действительное.

Сюжет лондонского боя был куда проще, чем сюжет прошлогоднего поединка Фьюри с Уайлдером, третьего в их противостоянии. В нем британец, прежде чем уничтожить оппонента, сам побывал в нокдауне. В нем оба боксера, вступив в беспощадную перестрелку, ходили по краю пропасти.

Тайсон Фьюри признался, что под матч с Диллианом Уайтом намеренно выбрал иную тактику, в которой не было места избыточному риску. Он старался держать удобную для себя дистанцию, удобный ритм, старался не лезть на рожон без необходимости.

Реализация плана была, по сути, безупречной. На самом деле Диллиан Уайт многое делал правильно. Менял стойку, пытаясь не дать Тайсону Фьюри закрепиться в зоне комфорта, активно работал по корпусу, как и должен работать боец, который на целую голову ниже противника, пер вперед. Однако все эти правильные вещи принесли Уайту лишь локальные успехи.

Статистика от CompuBox зафиксировала огромное превосходство Фьюри по числу попавших в цель ударов: 76 против 29. А взгляд уже в третьем раунде легко обнаруживал такие признаки на разбитом в кровь лице Уайта. И это притом, что чемпион по-настоящему еще и не включался — в основном, отступая, проверял соотечественника джебом.

А в пятом раунде уже некуда было деться от ощущения, что из двух боксеров один — Тайсон Фьюри — пока удивительно свеж, а другой — Диллиан Уайт — смертельно устал: от пропущенных джебов, от клинчей, в которых его постоянно вязал чемпион: нет прежней плотности защиты, темп катастрофически упал.

Долго зревший нокаут дозрел на излете шестого раунда в ситуации, вроде бы ничего экстраординарного не сулившей: бойцы стоят друг напротив друга, до гонга — секунды. И тут в челюсть Диллиану Уайту вонзился апперкот правой такой силы, что как-то сразу стало понятно, что после него бой придется останавливать. Уайт упал, а потуги вернуться в стоячее положение выглядели жалкими.

Зато из нормального, что ли, сценария выпала пресс-конференция Тайсона Фьюри после окончания боя. Он и раньше предупреждал, что после матча с Диллианом Уайтом, в 33 года, то есть в возрасте расцвета для супертяжа, планирует завершить карьеру, в которой были выдающиеся победы и фатальные, казалось, срывы — допинговая дисквалификация, уход из спорта на два с половиной года, проблемы с наркотиками, психикой, лишним весом, в конце концов преодоленные. Но к этим словам как-то не относились чересчур серьезно — как не относятся серьезно к словам человека, давно известного страстью к эпатажу любым способом.

А тут Тайсон Фьюри на пике популярности вдруг выдал длинную речь, подтвердив: да, он считает, что отдал боксу в плане его «раскрутки», например, все, что мог,— собственное здоровье в том числе: «Ну сколько можно выжимать кровь из камня?!»

И это — после матча, в котором на кону стоял приз поценнее пояса WBC. Ведь лондонский бой являлся первым полуфиналом мини-турнира по выявлению абсолютно лучшего супертяжа мира, владеющего всеми четырьмя поясами, настоящего короля не только отдельно взятой категории, а, не исключено, и бокса в принципе со всеми вытекающими из такого статуса последствиями — масштабом славы, заработков. Во втором полуфинале, предположительно, 23 июля, будут драться еще один британец Энтони Джошуа и сенсационно одолевший его прошлой осенью, чтобы забрать звания Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), украинец Александр Усик. И получается, что особенный бой срывается?

Впрочем, эксперты, кажется, не сомневаются в том, что, как бы убедительно ни звучала речь Тайсона Фьюри, прощальной называть ее еще рано. А ESPN посвятил объяснению шансов, что Фьюри все же вернется на ринг, целый материал, отметив, что причин для возвращения будет куча. В частности, разумеется, гонорар, который светит участнику поединка за статус абсолютного чемпиона. А он, возможно, будет выражаться «девятизначными цифрами», и по сравнению с ним померкнет даже гонорар Фьюри за выступление на Wembley: большинство источников указывают, что он превысил $30 млн.

А еще ESPN привел довольно длинный список знаменитых боксеров, которые как бы уходили из бокса, но в конце концов «пересматривали» свое решение ради громкого и денежного боя. В нем очутились и Мохаммед Али, и Джордж Формен, и Мэнни Пакьяо, и Флойд Мейуэзер. Причем чуть ли не всякий раз такой трюк помогал поднять интерес к будущему поединку, а вместе с ним и его призовой фонд.

Алексей Доспехов