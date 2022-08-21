Энтони Джошуа придется мотать на ус

Украинец Александр Усик, который в прошлом году сенсационно завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), отстоял их, и в повторном бою, который прошел в Саудовской Аравии, победив по очкам бывшего короля категории британца Энтони Джошуа. На сей раз — в равном поединке. После него двое судей отдали победу Усику, один — его противнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassan Ammar, AP Фото: Hassan Ammar, AP

Те, кому хотелось, чтобы феноменальный атлет Энтони Джошуа все-таки жестоко наказал выскочку Александра Усика, который в сентябре прошлого года, незадолго до этого перейдя в супертяжелый вес из покоренного им первого тяжелого (до 90,7 кг), уверенно победил в Лондоне короля своей новой категории, отняв у британца три чемпионских пояса, в начале их второго боя должны были испытывать воодушевление. Картинка в Jeddah Superdome почти копировала лондонскую: все события разворачиваются в центре ринга, Усик, конечно, больше двигается, а Джошуа, превосходящий его в габаритах, конечно, больше походит на того, кто ждет шанса для убойного удара. Но имелись кое-какие нюансы.

Теперь Энтони Джошуа эти танцы от Александра Усика вроде бы не слишком смущали. Он был готов к ним и вообще к любому ходу со стороны мобильного противника: дрался спокойно, даже экономично. А во втором раунде наконец выстрелил уже не холостыми, а вполне боевыми патронами, неплохо попав сначала джебом, а затем правой по корпусу. В то же время Усику старые трюки прежних дивидендов не приносили. Джошуа оставался вне зоны досягаемости.

Однако в третьем раунде воодушевление у поклонников британца должно было смениться настороженностью. Украинец очень оперативно внес маленькие, но важные корректировки в свой стиль — чаще стал смещаться вбок, уходя с линии огня, активнее стал включать свой собственный джеб, то есть вылетающую под любопытными углами правую руку. И о хотя бы формальном — по касаниям чужого тела — превосходстве Джошуа речи уже не шло. Это оказался отнюдь не разовый всплеск.

Слегка перестроившийся, добавивший в вариативности Усик вскоре заставил забыть о том, что британец только что казался фаворитом поединка. Фаворита в нем не осталось.

Шестой раунд в этом смысле был чрезвычайно показательным. Энтони Джошуа по ходу его был хорош. Он добирался до корпуса Александра Усика, он пытался давить. Но в концовке украинец взорвался двумя эффектными комбинациями, затмившими все достижения Джошуа. А комментаторы транслировавшего боя сервиса DAZN после этого раунда сообщили, что, на их взгляд, пусть с символическим отрывом, вести в счете должен именно чемпион.

Энтони Джошуа, подняв градус агрессивности, показал, что еще не выложил на стол все козыри. Да нет, их у него было еще достаточно. Британец неплохо отработал восьмой раунд и шикарно — девятый. В нем он впервые в рамках его противостояния с Александром Усиком выступал в роли жестокого охотника, загоняющего жертву, который думает лишь о том, как бы выбраться из-под канонады с минимальными потерями. Но на эту трепку Усик ответил замечательным десятым раундом. В нем уже он задавал взбучку сопернику, неожиданно выныривая рядом с ним в тот момент, когда Джошуа наверняка думал, что уже точно отбился.

Заключительные два раунда ничего в раскладе не прояснили. Они были равными, эти два раунда, которые называют «чемпионскими», решающими.

И после них, в отличие от первого боя, в котором Усик, по сути, доминировал, над рингом повисла интрига: вряд ли кто-то даже из здорово разбирающихся в боксе людей мог с уверенностью предсказать судейский вердикт. Первым диктор огласил счет, выставленный Гленном Фельдманом,— 115:113 в пользу Джошуа. Но карты двух его коллег — Стива Грея и Виктора Фесечко — сыграли не в пользу британца. И Грей, и Фесечко отдали победу — 115:113 и 116:112 — Усику. Заслуженная, в общем, победа, под сомнение которую не решился ставить и сам Энтони Джошуа.

Британец после боя вообще вел себя весьма эмоционально, даже странно. Чувствовалось, что случившееся для него стало болезненным ударом. Так, Джошуа сначала выкинул чемпионские пояса Усика за ринг, ушел с него, потом вернулся и выдал путаную речь, в которую уместил и рассказ о своем трудном пути, и признание класса Усика, и даже посетовал на то, что он не такой супертяж, как герои прошлого — Майк Тайсон, Сонни Листон и даже Рокки Марчиано. Они, пояснил Джошуа, были «маленькими», а потому могли работать сериями в ринге, а он «большой» (на взвешивании перед боем Джошуа прогнул весы до 110 кг), ему трудно. Потом была еще словесная перепалка с кем-то, кто призвал его оставаться профессионалом, по пути в раздевалку, эмоциональная пресс-конференция, по ходу которой Джошуа не мог сдержать слез.

Но по большому счету это все имеет мало значения. По карьере британца нанесен чудовищный удар, и как минимум на ближайшее время о нем, как участнике чемпионских боев, вероятно, можно забыть.

Куда интереснее было то, что сказал другой чемпион —обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри. Для начала эпатажный британец счел нужным заявить, что это был худший бой тяжеловесов, который он когда-либо видел. «Да я бы уничтожил их обоих в один вечер, черт возьми! — заявил Фьюри.— А теперь доставайте чековые книжки, потому что Цыганский король останется с вами навсегда». Напомним, что еще весной, после победы над Диллианом Уайтом, Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры, но теперь ясно дал понять, что готов повременить с отставкой ради встречи с Усиком, в которой на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Таких в самой престижной категории не было уже более 20 лет, со времен Леннокса Льюиса. Отметим, что и украинский чемпион после боя заявил, что хочет драться именно с Фьюри. «Если я не буду драться с ним, то я не буду драться вообще»,— сказал Усик.

Алексей Доспехов