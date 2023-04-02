Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа победил Джермейна Франклина

Британский боксер Энтони Джошуа победил Джермейна Франклина из США. 12-раундовый поединок в супертяжелой весовой категории, который прошел в Лондоне, завершился решением судей.

33-летний Джошуа провел свой первый бой после двух поражений подряд от украинца Александра Усика. В 2021 году британец уступил ему титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, суперчемпион), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Теперь на счету Джошуа 25 побед (22 нокаутом) и три поражения. У 29-летнего Франклина — 21 победа (14 нокаутом) и два поражения. Ранее он проиграл британцу Диллиану Уайту.

Леонид Уварчев