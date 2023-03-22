Чемпионы вышли из боя

Самый ожидаемый бой года в профессиональном боксе — за титул абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, кажется, все-таки сорвался. Причиной отмены события, которое могло обеспечить его организаторам и участникам колоссальные доходы, стали непреодолимые разногласия сторон по поводу условий контракта на поединок. Теперь Усику вместо Фьюри, видимо, предстоит защищать чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке с куда менее известным соотечественником несостоявшегося соперника Даниэлем Дюбуа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще несколько дней назад казалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (слева) и Александром Усиком неизбежен

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Еще несколько дней назад казалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (слева) и Александром Усиком неизбежен

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

О том, что длившиеся несколько месяцев переговоры, связанные с организацией боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, прекращены, сообщил целый ряд источников, включая ESPN. Этому телеканалу принадлежали права на трансляцию поединка на территории США. Предполагалось, что он состоится 29 апреля на лондонском стадионе Wembley. Информацию подтвердил промоутер украинского супертяжеловеса, обладателя чемпионских поясов Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации Александр Красюк. В интервью медиаресурсу talkSPORT он прямо сказал, что «бой отменен», добавив, что титул абсолютного чемпиона остается для Усика «приоритетом», а его представители «сделают все от них зависящее», чтобы провести матч за него «как можно быстрее», кто бы ни владел принадлежащим сейчас Фьюри званием WBC.

Речь идет о срыве события гигантского масштаба. Поединков, в которых на кону в супертяжелом весе стоял бы статус абсолютного чемпиона, имеющего все значимые пояса, не проводилось уже два десятилетия.

Кроме того, важно, что тот бой, который готовился принять Wembley, должен был свести двух бойцов, пользующихся колоссальной популярностью. Подобная афиша гарантировала колоссальные доходы как его организаторам, так и участникам. Большинство изданий, прогнозируя призовой фонд матча, отмечали, что он не может быть ниже, чем в состоявшемся в августе прошлого года в Саудовской Аравии повторном поединке между Александром Усиком и другим знаменитым британцем — Энтони Джошуа. Считается, что выплаты каждому из бойцов составили около $40 млн.

Остроты истории с отменой боя между Фьюри и Усиком придает тот факт, что еще около двух недель назад вопрос с его проведением казался решенным. О том, что он состоится, объявил президент WBA Хильберто Мендоса, а активное общение боксеров через соцсети подтверждало его версию. Оба давали понять, что настроены на выступление, несмотря на то что финансовые условия, на которых настаивал Фьюри, выглядели довольно странными. Он требовал дележа призового фонда между двумя чемпионами в пропорции 70 на 30 в его пользу. В боксе на настолько существенную разницу соглашаются, как правило, лишь явные аутсайдеры, на порядок уступающие сопернику в известности. Тем не менее Усик признался, что готов принять такое распределение гонораров, уточнив лишь, что Фьюри обязан пожертвовать £1 млн Украине «немедленно после боя».

Даже в минувшие выходные ничто не намекало на то, что срыв возможен. Более того, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен опубликовал сообщение, в котором назвал скорое официальное объявление о бое «неизбежным», а, по данным BBC, его сотрудники уже готовили соответствующий пресс-релиз. Даже опубликованный в воскресенье неожиданный ультиматум WBA, обязавший Фьюри и Усика договориться о контракте до 1 апреля, эксперты воспринимали скорее как попытку ускорить слишком уж затянувшийся переговорный процесс, не отменяющую уверенность в его положительном исходе.

Говоря о причинах, которые привели к прекращению этого процесса, Александр Красюк дал понять, что основная среди них заключается не в распределении доходов, заметив, что у него «появилось ощущение, что, после того как Усик согласился на 30 процентов от призового фонда, Фьюри подумал, что может сесть ему на шею и требовать всего, чего пожелает».

Детализировать эти «пожелания» Красюк не стал, пояснив лишь, что их перечисление заняло бы много времени и они в любом случае были «неприемлемы и полны неуважения к чемпиону мира по нескольким версиям и бывшему абсолютному чемпиону мира» (такой титул Александр Усик завоевал до перехода в конце прошлого десятилетия в супертяжелую категорию в первом тяжелом весе, до 90,7 кг).

Как утверждает BBC, наиболее серьезные разногласия у сторон возникли из-за пункта о реванше для проигравшего в поединке. Он фигурировал в договоре Александра Усика с Энтони Джошуа, благодаря чему эти боксеры встретились дважды: впервые Усик взял верх над Джошуа в 2021 году. Украинец снова хотел включить такой пункт в контракт, Тайсону Фьюри он представлялся лишним.

Если планы британца после выхода из переговоров с украинцем покрыты туманом, то с будущим оппонентом Усика существует, видимо, ясность. В своем ультиматуме WBA указала, что в случае отказа от поединка за титул абсолютного чемпиона мира он будет защищать пояса в матче против официального претендента по версии структуры Даниэля Дюбуа. Этот молодой британский боксер (ему 25 лет) в 20 профессиональных боях потерпел лишь одно поражение. Но с элитными соперниками Дюбуа еще не пересекался и в плане востребованности даже рядом не стоит со своим соотечественником Фьюри.

Алексей Доспехов