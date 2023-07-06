Совсем не великий британец

Знаменитый украинский боксер-тяжеловес Александр Усик, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), подписал контракт на проведение боя с британцем Дэниелом Дюбуа. Матч состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Напомним, что у Усика был шанс сразиться и за титул абсолютного чемпиона мира — против обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и еще одного британца Тайсона Фьюри. Но стороны так и не смогли договориться. На фоне потенциального боя против Фьюри встреча с Дюбуа выглядит достаточно бледно.
Александр Усик (на фото) вместо многомиллионного боя за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри проведет гораздо более скромный, как минимум с коммерческой точки зрения, поединок
Фото: Khalid Alhaj / MB Media / Getty Images
Известный украинский боксер обладатель поясов WBA, IBF и WBO Александр Усик проведет свой очередной бой 26 августа в польском Вроцлаве. Противостоять Усику будет британский боец Дэниел Дюбуа. Об этом сам Усик сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Отметим, что у представителей боксеров была возможность договориться о проведении матча до 2 мая. Они ею не воспользовались. Тогда бой, в котором на кону стоят титулы WBO, IBF и IBO по соглашению соответствующих федераций был выставлен на торги. Стартовая цена за право его проведения составляла $1 млн. Представители Усика подали заявку на $8 млн. Со стороны Дюбуа поступило более скромное предложение — на $5,6 млн. Предсказуемо победила заявка команды Усика. По условиям соглашения украинский боец получит 75% от призового фонда.
В последний раз Александр Усик выходил на ринг еще в августе 2022 года. Тогда в саудовской Джидде он провел успешный матч-реванш против Энтони Джошуа. Именно у него в сентябре 2021 года он отнял сразу три титула. Правда, вторая победа украинца была достигнута раздельным решением судей и, в отличие от первой, вызвала немало вопросов относительно оправданности ее присуждения.
Как бы то ни было, после подтверждения права обладания тремя чемпионскими поясами от Усика ждали шагов в направлении боя за звание абсолютного чемпиона мира. Для этого следовало бы побить Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC, а еще репутацией лучшего и чрезвычайно яркого супертяжа века.
Представители бойцов даже вступили в переговоры, по ходу которых в прессу просачивались сведения о том, что в мегаматче (абсолютных чемпионов мира у супертяжей не было с начала века, со времен Леннокса Льюиса) боксеры разделят призовой фонд, существенно превышающий $100 млн.
Однако в марте 2023 года переговоры о проведении матча были прекращены. Стороны так и не смогли договориться об условиях. Менеджер Александра Усика Александр Красюк тогда давал понять, что основная причина отмены боя заключается даже не в схеме распределения доходов (Усик якобы согласился на то, что получит лишь 30% от призового фонда), а в том, что у его подопечного «появилось ощущение, что после того, как Усик согласился на 30% от призового фонда, Фьюри подумал, что может сесть ему на шею и требовать всего, чего пожелает». Детализировать эти «пожелания» Красюк не стал, пояснив лишь, что их перечисление заняло бы много времени и они в любом случае были «неприемлемы и полны неуважения к чемпиону мира по нескольким версиям и бывшему абсолютному чемпиону мира» (такой титул Александр Усик завоевал до перехода в конце прошлого десятилетия в супертяжелую категорию в первом тяжелом весе, до 90,7 кг).
В итоге украинский чемпион будет вынужден довольствоваться встречей со сравнительно скромным, как минимум с коммерческой точки зрения, противником. Дюбуа ведь пока не проводил действительно больших боев и широкой публике стал известен именно в контексте упоминаний как потенциальный претендент на встречу с Усиком.
За Дюбуа числится титул «регулярного» чемпиона WBA (второй по значимости в ассоциации), но это вряд ли сильно добавляет ему коммерческой привлекательности.
Особенно учитывая, что больших боев в его рекорде пока не было: своему единственному элитному сопернику — соотечественнику Джо Джойсу — в 2020 году он проиграл нокаутом. Да и титул регулярного чемпиона WBA Дюбуа добыл в интересном стиле. В декабре 2022 года он дрался против южноафриканца Кевина Лерены и в первом раунде трижды побывал в нокдауне, потом, правда, сам отправил соперника в нокаут.