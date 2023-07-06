Совсем не великий британец

Знаменитый украинский боксер-тяжеловес Александр Усик, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), подписал контракт на проведение боя с британцем Дэниелом Дюбуа. Матч состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Напомним, что у Усика был шанс сразиться и за титул абсолютного чемпиона мира — против обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и еще одного британца Тайсона Фьюри. Но стороны так и не смогли договориться. На фоне потенциального боя против Фьюри встреча с Дюбуа выглядит достаточно бледно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик (на фото) вместо многомиллионного боя за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри проведет гораздо более скромный, как минимум с коммерческой точки зрения, поединок

Фото: Khalid Alhaj / MB Media / Getty Images Александр Усик (на фото) вместо многомиллионного боя за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри проведет гораздо более скромный, как минимум с коммерческой точки зрения, поединок

Фото: Khalid Alhaj / MB Media / Getty Images

Известный украинский боксер обладатель поясов WBA, IBF и WBO Александр Усик проведет свой очередной бой 26 августа в польском Вроцлаве. Противостоять Усику будет британский боец Дэниел Дюбуа. Об этом сам Усик сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Отметим, что у представителей боксеров была возможность договориться о проведении матча до 2 мая. Они ею не воспользовались. Тогда бой, в котором на кону стоят титулы WBO, IBF и IBO по соглашению соответствующих федераций был выставлен на торги. Стартовая цена за право его проведения составляла $1 млн. Представители Усика подали заявку на $8 млн. Со стороны Дюбуа поступило более скромное предложение — на $5,6 млн. Предсказуемо победила заявка команды Усика. По условиям соглашения украинский боец получит 75% от призового фонда.

В последний раз Александр Усик выходил на ринг еще в августе 2022 года. Тогда в саудовской Джидде он провел успешный матч-реванш против Энтони Джошуа. Именно у него в сентябре 2021 года он отнял сразу три титула. Правда, вторая победа украинца была достигнута раздельным решением судей и, в отличие от первой, вызвала немало вопросов относительно оправданности ее присуждения.

Как бы то ни было, после подтверждения права обладания тремя чемпионскими поясами от Усика ждали шагов в направлении боя за звание абсолютного чемпиона мира. Для этого следовало бы побить Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC, а еще репутацией лучшего и чрезвычайно яркого супертяжа века.

Представители бойцов даже вступили в переговоры, по ходу которых в прессу просачивались сведения о том, что в мегаматче (абсолютных чемпионов мира у супертяжей не было с начала века, со времен Леннокса Льюиса) боксеры разделят призовой фонд, существенно превышающий $100 млн.

Однако в марте 2023 года переговоры о проведении матча были прекращены. Стороны так и не смогли договориться об условиях. Менеджер Александра Усика Александр Красюк тогда давал понять, что основная причина отмены боя заключается даже не в схеме распределения доходов (Усик якобы согласился на то, что получит лишь 30% от призового фонда), а в том, что у его подопечного «появилось ощущение, что после того, как Усик согласился на 30% от призового фонда, Фьюри подумал, что может сесть ему на шею и требовать всего, чего пожелает». Детализировать эти «пожелания» Красюк не стал, пояснив лишь, что их перечисление заняло бы много времени и они в любом случае были «неприемлемы и полны неуважения к чемпиону мира по нескольким версиям и бывшему абсолютному чемпиону мира» (такой титул Александр Усик завоевал до перехода в конце прошлого десятилетия в супертяжелую категорию в первом тяжелом весе, до 90,7 кг).

В итоге украинский чемпион будет вынужден довольствоваться встречей со сравнительно скромным, как минимум с коммерческой точки зрения, противником. Дюбуа ведь пока не проводил действительно больших боев и широкой публике стал известен именно в контексте упоминаний как потенциальный претендент на встречу с Усиком.

За Дюбуа числится титул «регулярного» чемпиона WBA (второй по значимости в ассоциации), но это вряд ли сильно добавляет ему коммерческой привлекательности.

Особенно учитывая, что больших боев в его рекорде пока не было: своему единственному элитному сопернику — соотечественнику Джо Джойсу — в 2020 году он проиграл нокаутом. Да и титул регулярного чемпиона WBA Дюбуа добыл в интересном стиле. В декабре 2022 года он дрался против южноафриканца Кевина Лерены и в первом раунде трижды побывал в нокдауне, потом, правда, сам отправил соперника в нокаут.

Александр Петров