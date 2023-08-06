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Коммерсантъ FM
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Супертяжеловес третьей пробы

Бой Энтони Джошуа оказался под угрозой срыва из-за положительного допинг-теста его соперника

Допинговый скандал сорвал один из самых громких боев года в профессиональном боксе, в котором британец Энтони Джошуа, бывший король супертяжелого веса, мечтающий о возвращении титула, должен был встретиться с известным соотечественником Диллианом Уайтом. Причиной срыва стала положительная допинг-проба Уайта. Он утверждает, что не принимал запрещенные препараты, но бэкграунд этого боксера заставляет с недоверием относиться к его словам.

Диллиан Уайт

Диллиан Уайт

Фото: Matthew Childs, Reuters

Диллиан Уайт

Фото: Matthew Childs, Reuters

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила об отмене боя, который должен был состоятся 12 августа в Лондоне и входил в число наиболее громких в профессиональном боксе в этом году. Речь о поединке двух британских супертяжеловесов — Энтони Джошуа и Диллиана Уайта. Особенный интерес к нему обеспечивала прежде всего персона Джошуа. Пару лет назад он считался безусловным королем категории. Однако два подряд неожиданных поражения от украинца Александра Усика в 2021 и 2022 годах лишили британца такого статуса и трех чемпионских поясов — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Энтони Джошуа и его промоутер Эдди Хирн не скрывали, что хотят как можно быстрее вернуть чемпионское звание, а обстоятельства им благоволили.

Дело в том, что Усик так и не смог договориться о матче за титул абсолютного чемпиона с владельцем пояса Всемирного боксерского совета (WBC), еще одним британским бойцом Тайсоном Фьюри. И это, как считается, облегчило путь к вершине другим высоко котирующимся боксерам, в том числе, естественно, и Джошуа.

Бой с Диллианом Уайтом имел для него огромное значение. Первое выступление Энтони Джошуа после осечек в противостоянии с Александром Усиком состоялось в апреле, когда он убедительно, но без блеска, по очкам разобрался с малоизвестным американцем Джермейном Франклином. Диллиан Уайт — куда более рейтинговый боксер, проведший кучу топовых боев, а в 2022 году участвовавший в бою чемпионском, с Тайсоном Фьюри, и успех во встрече с ним резко поднял бы акции Джошуа. К тому же он мог куда лучше поединка с Франклином показать ему эффективность работы с новым тренером Дерриком Джеймсом и совершенно новых методов подготовки.

Причиной срыва боя стали «неблагоприятные» результаты анализов допинг-пробы Диллиана Уайта, взятые давно сотрудничающей с профессиональным боксом антидопинговой структурой под названием VADA. Какой препарат был в ней обнаружен, не сообщается.

Между тем сам Уайт в своем аккаунте в X (бывший Twitter) заявил, что «шокирован и опустошен» новостью. Он «без тени сомнений» утверждает, что невиновен в нарушении, поскольку не принимал «данную субстанцию ни во время тренировочного лагеря, ни когда-либо в жизни в принципе».

Энтони Джошуа (слева) и Диллиан Уайт на пресс-конференции в Лондоне (июль 2023 года)

Энтони Джошуа (слева) и Диллиан Уайт на пресс-конференции в Лондоне (июль 2023 года)

Фото: Matthew Childs, Reuters

Энтони Джошуа (слева) и Диллиан Уайт на пресс-конференции в Лондоне (июль 2023 года)

Фото: Matthew Childs, Reuters

Однако люди, хорошо знакомые с биографией Диллиана Уайта, скорее всего, отнесутся к этим словам с недоверием. Дело в том, что в его карьере уже было два неприятных эпизода, связанных с допингом.

Впервые он попался на нем еще в 2012 году. Тогда после победы над Шандором Балогом в пробе Уайта нашли стимулятор метилгексанамин. Спортсмен признал, что он мог очутиться в его организме из-за невнимательного отношения к пищевым добавкам. В итоге Уайта дисквалифицировали на два года. Во второй раз Диллиан Уайт чуть не влип в беду в 2019 году. Но ему повезло. Британское антидопинговое агентство (UKADA) проявило удивительное милосердие к боксеру, посчитав, что концентрация стероидов в его очередной пробе была слишком незначительной, чтобы применять к Уайту какие-либо санкции. В противном случае карьера Диллиана Уайта могла бы фактически закончиться из-за повторного провала тестирования.

Тайсон Фьюри будет драться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну

Matchroom Boxing все же надеется, что в субботу Энтони Джошуа сможет выйти на ринг, а Уайту удастся найти замену. По данным ESPN, вместо него Джошуа может встретиться либо с хорватом Филипом Хрговичем, либо с британским ветераном Дереком Чисорой. Оба значатся в числе участников «андеркарда» лондонского шоу. Предполагалось, что Хргович проведет бой против Демси Маккина, а Чисора — против Джеральда Вашингтона.

Алексей Доспехов

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