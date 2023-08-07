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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: атаки на российские корабли спровоцировали рост цен на нефть

Цены на нефтепродукты мировых марок Brent и West Texas Intermediate (WTI) продолжают расти на фоне атак на российские морские суда, пишет Bloomberg. Фьючерсы на нефть американской марки WTI поднялись почти до $83 за баррель. Цена нефти марки Brent почти преодолела планку в $87 за баррель.

На рост стоимости нефтепродуктов значительное влияние оказали атаки на российские морские суда, пишет агентство. 4 августа из-за атаки морского дрона пробоину получил российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. В тот же день, по данным Минобороны России, ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами.

Bloomberg отмечает, что атаки на российские морские суда ставят под угрозу поставки не только нефтепродуктов, но и зерна, по Черному морю. На этот маршрут, по данным агентства, приходятся от 15% до 20% поставок нефти, которую ОПЕК+ ежедневно продает на мировых рынках.

«Атака украинского морского беспилотника на российский танкер в минувшие выходные действительно вызывает некоторое беспокойство на рынке, который уже столкнулся с сокращением поставок», — рассказала агентству основатель компании Vanda Insights, специализирующейся на анализе энергетических рынков, Вандана Хари.

С начала недели цена Brent увеличилась на 1,5%, WTI — на 1,8%. Накануне оба сорта подорожали после сообщения о намерении Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. Также Россия сообщила о продлении сокращения экспорта на 300 тыс. б/с.

Также атаки украинских беспилотников подняли цену на пшеницу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Операция по дебаррелизации».

Милена Костерева

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