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Коммерсантъ FM
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Пшеница на Чикагской бирже дорожала на 3,4% на фоне приостановки Россией участия в зерновой сделке

Пшеница на бирже в Чикаго с утра росла в цене на 3,37%, до $6,84 за бушель. По состоянию на 12:47 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 2,95%, до $6,81 за бушель.

Пшеница начала прибавлять в стоимость после того, как сегодня, 17 июля, Кремль объявил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, так как Россия ждет выполнения своих условий. Власти уверяют в отсутствии связи между атакой Крымского моста и продлением соглашения. Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в сделке, если поставленные ею условия останутся невыполненными.

Зерновая сделка о вывозе зерна из черноморских портов была заключена между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Срок действия соглашения истекает сегодня, 17 июля.

Лаура Кеффер

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