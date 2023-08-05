Спасатели выдвинулись к месту предполагаемой атаки по танкеру в Керченском проливе

Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, сообщил Морской спасательный подцентр Тамани ТАСС. Они идут к месту, где, как утверждали ряд Telegram-каналов, произошла атака по танкеру. Морской спасательно-координационный центр Новороссийска подтвердил информацию.

Сообщения о взрыве появились в ночь на 5 августа. Изначально в Telegram-каналах и соцсетях утверждали, что они произошли возле Крымского моста. Однако крымские власти заявили, что мост не был атакован. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом обратил внимание, что власти республики не могут комментировать ситуацию в Керченском проливе. После этого ряд Telergram-каналов заявили, что был поврежден российский танкер Sig.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера. В записи говорится, что судно не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, так как затоплено машинное отделение. Экипаж танкера, по данным источников Telegram-канала, сообщил, что ему не требуется эвакуация, хотя у нескольких человек есть небольшие ссадины после атаки. Российские власти пока никак официально это не комментировали.