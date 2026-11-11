Самолет United Airlines подал сигнал бедствия из-за сообщения о бомбе

По информации издания, во время полета пилоты выставили код ответчика 7500, сигнализирующий о захвате воздушного судна. На борту был объявлен четвертый уровень угрозы, означающий попытку проникновения в кабину пилотов. Всего в самолете находились 49 пассажиров и шесть членов экипажа.