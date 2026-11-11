Самолет United Airlines подал сигнал бедствия из-за сообщения о бомбе
Самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании United Airlines подал сигнал бедствия после сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает Daily Mail. Судно выполняло рейс UA2174 из Ньюарка в Новый Орлеан.
По информации издания, во время полета пилоты выставили код ответчика 7500, сигнализирующий о захвате воздушного судна. На борту был объявлен четвертый уровень угрозы, означающий попытку проникновения в кабину пилотов. Всего в самолете находились 49 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как следует из аудиозаписи переговоров диспетчеров, тревогу вызвал 34-летний мужчина латиноамериканского происхождения, который «почти не говорил по-английски» и заявил о наличии бомбы в своем рюкзаке.
Мужчину перевели в хвостовую часть салона и посадили рядом с экипажем, после чего лайнер приземлился в аэропорту имени Луи Армстронга. В авиакомпании подтвердили инцидент, уточнив, что по прибытии самолет встретили сотрудники правоохранительных органов. Задержанного мужчину поместили в исправительный центр за распространение ложной информации.