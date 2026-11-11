Республиканцы выбрали новых лидеров в Конгрессе США
Джон Тьюн останется лидером республиканцев в обновленном Сенате Конгресса США, а фракцию меньшинства в Палате представителей возглавит Джим Джордан.
По информации The Hill, господин Тьюн был переизбран на свой пост после ожесточенной борьбы с консервативными критиками внутри фракции. Председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан в ходе тайного голосования со счетом 106–73 опередил действующего лидера республиканцев Стива Скализа и получил пост главы республиканского меньшинства в нижней палате.
Как отмечает Politico, для господина Джордана это была третья попытка возглавить фракцию. Уходящий спикер Палаты представителей Майк Джонсон поздравил коллегу, назвав его «бойцом» и «заслуживающим доверия лидером».
3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, по результатам которых республиканцы утратили контроль над обеими палатами. Конгресс нового созыва приступит к работе 3 января 2027 года. 9 ноября открылась сессия «хромой утки» — период, в течение которого проигравшая партия дорабатывает последние недели до передачи полномочий.