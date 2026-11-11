Республиканцы выбрали новых лидеров в Конгрессе США

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, по результатам которых республиканцы утратили контроль над обеими палатами. Конгресс нового созыва приступит к работе 3 января 2027 года. 9 ноября открылась сессия «хромой утки» — период, в течение которого проигравшая партия дорабатывает последние недели до передачи полномочий.