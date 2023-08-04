Минобороны: ВСУ атаковали катерами военно-морскую базу в Новороссийске

Военные Украины ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами, сообщило Минобороны России. По его данным, катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о предпринятой попытке атаковать базу. «Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте»,— написал он в Telegram.

Глава городской администрации Андрей Кравченко рассказал, что атаку отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». По его словам, они «моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки».

Экстренные службы сообщали, что в акватории Новороссийска и села Мысхако в Краснодарском крае произошли взрывы. В Новороссийске находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он в результате атаки не пострадал, но, по данным КТК, на движения судов в порту Новороссийска установлен временный запрет.

Лаура Кеффер