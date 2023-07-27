Полная разноколосица

Одной из ключевых тем стартовавшего в четверг саммита Россия—Африка стали последствия выхода Москвы из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин заверил африканских гостей, что украинское зерно не играло значительной роли на мировом рынке, и пообещал компенсировать возникший дефицит российской продукцией. При этом риторика Москвы применительно к черноморской инициативе несколько смягчилась, хотя главное условие для возвращения к договоренностям остается прежним: вначале должны быть сняты все барьеры для доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спустя десять дней после выхода РФ из стамбульских соглашений проблема мирового рынка зерна остается одной из ключевых в международной повестке. Заметное внимание этой теме пришлось уделить и на втором в истории саммите Россия—Африка. Считается, что по этому континенту — наиболее бедному и неблагополучному — последствия разрушения черноморской инициативы ударили или должны ударить сильнее всего. Некоторые представители стран Африки открыто выразили недовольство решением РФ, но большинство промолчали, оставив серьезные слова для закулисных бесед.

Неудивительно, что, открывая петербургский саммит, Владимир Путин решил сразу объяснить африканцам, как, с его точки зрения, на самом деле обстоят дела. И главное — как им стоит воспринимать происходящее.

По словам Владимира Путина, в Москве понимают, «какое значение имеет бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания», поэтому будут уделять «особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи».

Президент отметил, что за 2022 год РФ экспортировала в Африку 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев нынешнего — почти 10 млн тонн, несмотря на введенные санкции, «которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия».

Что же до зерновой сделки, то 70% украинской сельхозпродукции, по оценке президента РФ, «поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз», а до Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других нуждающихся государств дошло «менее 3% от общего объема: меньше 1 млн тонн».

Учитывая это и тот факт, что не была реализована вторая часть соглашений (касается обеспечения беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений), Москва и отказалась от продления сделки. Господин Путин заверил, что Россия «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой (основе.— “Ъ”), так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки» и в ближайшие три-четыре месяца готова бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна.

Для убедительности Владимир Путин рассказал, что Украина за прошлый год произвела 55 млн тонн зерновых, из них экспортировав 47 млн тонн (включая 17 млн тонн пшеницы), а Россия собрала 156 млн тонн, из которых на экспорт ушло 60 млн (в том числе 48 млн тонн пшеницы). По его словам, доля РФ на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. «Именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность... И те, кто утверждает, что это не так, что только обеспечение этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна (вносит вклад в продовольственную безопасность.— “Ъ”), просто извращают факты»,— заключил президент.

По данным ООН, в Африку в рамках зерновой сделки ушло 12,2% продукции, или 4 млн тонн. Больше всего досталось Азиатско-Тихоокеанскому региону — 46,3%.

Развал черноморской инициативы отразился на мировых ценах на зерно. К 26 июля, по словам главы американского Агентства по международному развитию Саманты Пауэр, стоимость пшеницы с момента выхода России из сделки взлетела на 10%. И рост цен — главный аргумент сторонников скорейшего возвращения к прежним договоренностям. Причем ратуют за это не только Киев и страны Запада.

На таком фоне сначала непримиримая риторика Москвы в отношении зерновой сделки, которая (по словам президента Путина) «была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса», в последние дни несколько смягчилась. Вначале помощник президента Юрий Ушаков заверил, что «сделка окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть этого пакетного решения не выполняется».

А затем замминистра иностранных дел Сергей Вершинин выступил с обнадеживающими заявлениями после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По словам дипломата, господин Гутерриш «подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией». «Мы усилия ооновской команды ценим, но одновременно повторяем, что нужны конкретные результаты. И этим мы будем руководствоваться (в вопросе возобновления зерновой сделки.— “Ъ”). Пока таких результатов нет»,— заявил замминистра.

Хотя Москва по-прежнему настаивает на реализации российской части договоренностей, прежде чем говорить о восстановлении сделки, оценка господина Вершинина несколько отличается от прозвучавшей 18 июля открытой критики российским МИДом работы секретариата ООН и лично Антониу Гутерриша.

Между тем не сдается и Турция, считающая стамбульские соглашения своим большим дипломатическим успехом и значительным вкладом в международную продовольственную безопасность.

Так, в Анкару с первым международным визитом в новом-старом качестве приехал глава МИД КНР Ван И. Как заявили в китайском ведомстве, на встрече турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и китайский дипломат сошлись во мнении, что разногласия насчет «соглашения о транспортировке зерна по Черному морю должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров».

Источник турецкого телеканала TRT в Минобороны республики заверил, что Анкара ведет переговоры с Россией, Украиной и ООН «по вопросу возобновления зерновой сделки». В военном ведомстве страны не сомневаются в важном вкладе стамбульских договоренностей в «обеспечение глобальной продовольственной безопасности». В августе Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, ждет в Турции господина Путина, с которым намерен обсудить этот вопрос. Кремль, правда, пока не подтверждал планов президента РФ посетить эту страну в ближайшее время. Тем не менее настойчивость, с которой турецкий лидер говорит о намерении переговорить со своим коллегой, свидетельствует о том, что в каком-то виде подобный контакт все-таки должен состояться. А насчет того, что в ходе такого разговора речь зайдет о черноморской инициативе, вряд ли у кого-то остаются сомнения.

Алексей Забродин