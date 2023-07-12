Тайсон Фьюри дал работу «худшему человеку в мире»

Британский боксер-супертяжеловес, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри вновь выйдет на ринг 28 октября. Его соперником станет один из наиболее известных бойцов смешанных единоборств Фрэнсис Нганну. Бой будет выставочным, но при этом его участники могут рассчитывать на внушительные гонорары. Для Нганну этот вечер точно станет самым прибыльным в жизни.

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Фото: Ian Walton, File / AP Тайсон Фьюри

Фото: Ian Walton, File / AP

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри свой следующий бой проведет 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Его соперником станет знаменитый боец смешанных единоборств камерунец Фрэнсис Нганну, недавно уволившийся из промоушена UFC (на его счету 17 побед, 3 поражения, в 2021 году он завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе). Впрочем, в этом матче на кону не будет стоять никаких титулов. Поединок пройдет в десятираундовом формате по правилам бокса. Ранее представители Нганну пытались договориться о некой смешанной схеме, предполагающей, очевидно, внедрение элементов смешанных единоборств, но такое предложение понимания не нашло.

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Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters Фрэнсис Нганну

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters

Для Нганну предстоящее шоу может стать шансом встряхнуть свою карьеру, которая встала на паузу после того, как он не сумел договориться с боссами UFC о финансовых условиях нового контракта. Денежные параметры предстоящего поединка не разглашаются, но Фьюри уверял, что его соперник получит, «черт возьми, в 50 раз больше, чем зарабатывал раньше». Фьюри, вероятно, несколько преувеличивает, но, скорее всего, Нганну действительно заработает столько, сколько не получал за всю карьеру. При этом призовой фонд боя стороны не называют, он, очевидно, крупный. Отметим, что за свой последний бой против Дерека Чисоры в декабре прошлого года Фьюри получил $25 млн без учета отчислений pay-per-view. Маловероятно, что на новый поединок британец согласился за меньшую сумму. А вот самый большой гонорар Нганну не превышал $600 тыс.

Напомним, что вообще-то от Фьюри ждали встречи с обладателем поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Александром Усиком. Случись этот бой, и впервые с 2000 года у супертяжей появился бы абсолютный чемпион мира. Но стороны не сумели договориться. В результате Усик свой следующий бой проведет с куда менее рейтинговым оппонентом — британцем Даниэлем Дюбуа — 26 августа во Вроцлаве.

Ну а шоу Фьюри—Нганну вполне может собрать отличную кассу. Оба бойца умеют продавать себя: провокационные высказывания Фьюри уже давно стали его визитной карточкой, а Нганну, по его собственному признанию, не намерен отказываться от репутации «худшего человека в мире».

И тут можно вспомнить бой, в котором в 2017 году встретились непобежденный боксер Флойд Мейуэзер и самый популярный боец UFC Конор Макгрегор. Мейуэзер легко побил ирландца, за что в общей сложности получил почти $280 млн. Доход Макгрегора составил около $130 млн. При этом гарантированные бойцам отчисления составляли $100 млн для Мейуэзера и $30 млн для Макгрегора. Но поступления от pay-per-view в несколько раз увеличили их заработок. К слову, до сих пор то шоу в том, что касается доходов, так никто и не сумел переплюнуть.

Александр Петров