В Израиле 31-ю неделю протестуют против судебной реформы

В Израиле протесты против судебной реформы продолжаются 31-ю неделю, хотя один из самых спорных документов уже одобрен Кнессетом (парламентом), а также на сегодняшний теракт в Тель-Авиве. По всей стране протестовали сотни тысяч человек, сообщает The Jerusalem Post.

Лидеры протестного движения объявили, что демонстрации продолжатся. Они также заявили, что координируют свои действия с полицией. Протесты против реформы не прекращаются с января, в марте из-за них премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о ее приостановке для переговоров с оппозицией. В июне было объявлено об их провале.

24 июля Кнессет принял закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Мария Федотова