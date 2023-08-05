Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в центре Тель-Авива, стрелок убит

На улице Монтефиоре в Тель-Авиве мужчина выстрелил в сотрудника городской службы безопасности, пострадавший госпитализирован с проникающим ранением. Стрелок попытался скрыться с места преступления, но его застрелил другой сотрудник службы безопасности, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

Предыдущая фотография
Израильская полиция осматривает место происшествия

Израильская полиция осматривает место происшествия

Фото: Reuters / Nir Elias

Фото: Reuters / Nir Elias

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Фото: Reuters / Nir Elias

Следующая фотография
1 / 4

Израильская полиция осматривает место происшествия

Фото: Reuters / Nir Elias

Фото: Reuters / Nir Elias

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Фото: Reuters / Nir Elias

Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, сообщили изданию, что 40-летний пострадавший сейчас находится в критическом состоянии. Медики также попытались спасти и стрелка.

Начальник полиции Израиля Яаков Шабтай заявил, что стрелявшим был 27-летний житель города Дженин в Палестинской автономии. Как утверждает господин Шабтай, у стрелка была обнаружена записка, в которой говорилось, что он хочет стать мучеником.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...