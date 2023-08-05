Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в центре Тель-Авива, стрелок убит

На улице Монтефиоре в Тель-Авиве мужчина выстрелил в сотрудника городской службы безопасности, пострадавший госпитализирован с проникающим ранением. Стрелок попытался скрыться с места преступления, но его застрелил другой сотрудник службы безопасности, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.
Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, сообщили изданию, что 40-летний пострадавший сейчас находится в критическом состоянии. Медики также попытались спасти и стрелка.
Начальник полиции Израиля Яаков Шабтай заявил, что стрелявшим был 27-летний житель города Дженин в Палестинской автономии. Как утверждает господин Шабтай, у стрелка была обнаружена записка, в которой говорилось, что он хочет стать мучеником.