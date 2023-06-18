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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху анонсировал продолжение спорной судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале «практических мер» реализации судебной реформы после ее приостановки. Обсуждаемая с января реформа вызвала еженедельные протесты в стране. Предполагается, что она предоставит политикам больше власти при отборе судей, ослабив авторитет Верховного суда.

«Мы соберемся вместе на этой неделе и приступим к практическим мерам»,— заявил господин Нетаньяху в начале еженедельного заседания правительства в Иерусалиме (цитата по AFP). Премьер пообещал продвигать судебную реформу «взвешенным и ответственным образом», не вдаваясь в подробности. «Большая часть израильского общества понимает, что в судебной системе необходимы изменения»,— отметил он (цитата по агентству Reuters).

В марте Биньямин Нетаньяху приостановил реализацию реформы и начал межпартийные переговоры, однако лидеры оппозиции Яир Лапид и Бенни Ганц вышли из дискуссий 14 июня. В срыве переговоров ведущие политики винят друг друга.

Господин Нетаньяху обвинил лидеров оппозиции в «инсценировке фальшивых переговоров» после того, как его предшественник на посту премьера господин Лапид заявил, что премьер-министр только «притворялся, что хочет переговоров».

О протестах читайте в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».

Мария Федотова

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