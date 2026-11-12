Несовершеннолетний крымчанин сжег по объявлению автомобиль возле ТЦ

Подросток рассказал, что нашел в интернете объявление о подработке и сам связался с заказчиком. За поджог любого автомобиля ему пообещали 100 тыс. руб., но вознаграждение так и не получил. Поджог молодой человек снимал на камеру мобильного телефона в качестве подтверждения выполнения задания.