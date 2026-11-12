Несовершеннолетний крымчанин сжег по объявлению автомобиль возле ТЦ
В Крыму задержали 15-летнего подростка, который сжег легковой автомобиль на парковке возле торгового центра. Об этом сообщили «Ъ» в МВД Крыма. По информации правоохранителей, инцидент произошел ночью в Симферополе. Несовершеннолетний проник через незапертую водительскую дверь в салон автомобиля ВАЗ-2104 и с помощью зажигалки поджег водительское сиденье, после чего скрылся. Машина полностью сгорела.
Молодого человека задержали и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подозреваемый находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Крым.
Подросток рассказал, что нашел в интернете объявление о подработке и сам связался с заказчиком. За поджог любого автомобиля ему пообещали 100 тыс. руб., но вознаграждение так и не получил. Поджог молодой человек снимал на камеру мобильного телефона в качестве подтверждения выполнения задания.