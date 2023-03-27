Что нужно знать о судебной реформе, против которой протестуют в Израиле

В Тель-Авиве и других городах Израиля с января текущего года сотни тысяч человек выходят на митинги и организуют забастовки против принятия парламентом страны новых законов о судебной системе. О чем говорится в этом документе — в материале «Ъ».

Судебную реформу в Израиле запустил в декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху после своего возвращения на пост главы правительства страны. Для этого в парламент было внесено несколько законопроектов, часть из них уже принята в первом чтении.

Реформа, в частности, предполагает передачу парламентскому большинству контроля над процессом выбора судей Верховного суда (он же Высший суд справедливости — БАГАЦ). Также Верховный суд потеряет право отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона.

В результате реформы можно будет преодолеть вето Верховного суда, наложенное на тот или иной закон, за исключением тех случаев, когда судьи приняли решение единогласно в расширенном составе. Предлагались разные варианты того, сколько должно быть судей, чтобы вето стало непреодолимым, и сколько депутатов парламента должно быть, чтобы оспорить решение Верховного суда. Изначально называлась цифра в 61 голос депутатов из 120, что всегда есть у любой правящей коалиции.

Также изменится статус юридических советников правительства и министерств, в чьи задачи в том числе входили решения о правомочности действий структур, которые они курируют. То есть в результате реформы мнение юридических советников станет консультативным, а не обязывающим, и они потеряют самостоятельность.

По мнению оппозиции, если все законопроекты, предлагаемые правящей коалицией, будут приняты, судебная власть окажется зависимой от законодательной и исполнительной ветвей власти. Кроме того, реформа дискредитирует роль Верховного суда Израиля в Евросоюзе, что может привести к потоку исков против израильских силовиков в международные суды.