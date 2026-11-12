Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 50
Силы ПВО менее чем за час сбили более 40 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом в Telegram сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к городу сбили 51 дрон.
На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Московские эаропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие же ограничения ввели в подмосковном Жуковском (Раменское).