Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 50

Силы ПВО менее чем за час сбили более 40 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом в Telegram сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к городу сбили 51 дрон.
На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Московские эаропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие же ограничения ввели в подмосковном Жуковском (Раменское).
Атаки беспилотников
Москва
Последние новости о военной операции на Украине