Настанет год, реформы черный год

После принятых в понедельник поправок к основному закону о судебной власти Израиль оказался в непростой ситуации. Общество расколото, в армии заявляют о возможном ущербе ее боеспособности, а иностранные инвесторы задумываются о целесообразности вложений в израильскую экономику. При этом правящая коалиция не собирается отказываться от планов довести до конца судебную реформу, которая и спровоцировала кризис практически во всех сферах жизни страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen, Reuters Фото: Amir Cohen, Reuters

Ведущие израильские газеты вышли во вторник с первыми полосами, окрашенными в черный цвет в знак траура по демократии. Акция была оплачена движением Hi-Tech Protest. Эта группа состоит из глав высокотехнологичных компаний, венчурных инвесторов, индивидуальных предпринимателей и других представителей Hi-Tech, которые выступают против судебной реформы, инициированной правительством в начале года. Напомним, что первый пункт реформы — об ограничении принципа крайней неприемлемости (или принципа разумности) — был принят Кнессетом в понедельник. Теперь Верховный суд не сможет отменять решения правительства и парламента, которые связаны с исполнением политических решений. За законопроект, который стал поправкой к одному из 13 основных законов Израиля, заменяющих конституцию, проголосовали 64 депутата правящей коалиции. Все представители парламентской оппозиции бойкотировали голосование, что стало беспрецедентным случаем в истории страны.

Всю ночь после принятия закона в Израиле продолжались протесты. По всей стране на улицы вышли тысячи людей, были заблокированы основные трассы. На какое-то время полиция потеряла контроль за ситуацией, в столкновениях пострадали как представители сил правопорядка, так и протестующие. Во вторник акции протеста приняли форму гражданского неповиновения. 24-часовую забастовку объявили врачи. Правда, по решению суда им в итоге пришлось вернуться к работе. «Мы уважаем это решение, но мы не согласны с ним»,— заявил глава профсоюза медицинских работников Цион Хагай. Настроение среди медиков ярко описывает появившаяся во вторник в WhatsApp группа, в которой врачи обсуждают возможность релокации из Израиля. В нее только за первые часы добавилось более 1,5 тыс. медработников. Такие же настроения у представителей Hi-Tech-индустрии, которым релокацию совершить гораздо проще. Тем более что некоторые крупные венчурные инвесторы еще в начале бурных дискуссий о реформе сообщили о прекращении работы с Израилем.

Во вторник появились и более серьезные сигналы. Утром стало известно, что международная рейтинговая компания Moody’s опубликует отчет, в котором планируется предостеречь от инвестиций в Израиль. Еще в апреле Moody’s понизило прогноз кредитного рейтинга Израиля с «позитивного» на «стабильный». Одновременно Morgan Stanley заявил, что существует неопределенность в отношении состояния израильской экономики в ближайшие месяцы, в результате чего банк переводит Израиль в число нежелательных заемщиков (dislike stance). Американский City Bank предупредил инвесторов о том, что ситуация в Израиле становится «все более опасной и сложной». Валютные торги в Израиле завершились во вторник резким повышением курса американского доллара и евро по отношению к шекелю, а также падением основных индексов на тель-авивской бирже.

На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич были вынуждены сделать совместное заявление. «Это мгновенная реакция. Когда пыль уляжется, станет ясно, что экономика Израиля очень сильна»,— говорится в тексте. По их словам, «оборонная промышленность переполнена заказами, газовая промышленность увеличивает экспорт в Европу, и семь компаний в настоящее время борются за тендеры на разведку газа в Израиле с инвестициями в миллиарды долларов». Сообщалось и о других крупных проектах иностранных компаний.

Однако это не успокоило общество. Люди не понимают, что их ждет завтра. Особенно их тревожит ситуация в сфере безопасности. Еще на прошлой неделе сотни резервистов обещали отказаться от добровольной службы, если Кнессет примет законопроект об ограничении принципа крайней неприемлемости. Первые неявки последовали уже во вторник. И, как отмечает израильская газета Yedioth Ahronoth, военные впервые признают урон оперативной боеспособности армии. Никто не может дать гарантий, что многие офицеры-резервисты (в том числе пилоты) вернутся к службе в случае войны в секторе Газа или в Ливане. Тем более что для ряда родов войск критичны постоянные тренировки личного состава. Неслучайно начальник генштаба Герци Халеви запрашивал встречу с премьер-министром еще до голосования в Кнессете, а министр обороны Йоав Галант предлагал отложить принятие закона. Обоим было отказано. В итоге во вторник Герци Халеви ничего не оставалось, кроме как выступить с заявлением: «Дни споров и кризисов требуют акцента на том, что у нас есть общего и что нас объединяет,— на миссии по защите Государства Израиль, которая является нашей главной обязанностью». Он также подчеркнул, что армия готова к любым вызовам.

Между тем эксперты описывают ситуацию в сфере безопасности как критическую. Последние полгода активно обсуждается перспектива войны на нескольких фронтах, когда Израиль могут одновременно атаковать из сектора Газа, Ливана и Сирии. Ливанское движение «Хезболла» продолжает провоцировать Израиль. Его лидер Хасан Насралла в понедельник заявил, что внутренний кризис в Израиле показал, что страна находится на «пути краха и фрагментации». Такая оценка вызывает соблазн испытать готовность Израиля к обороне.

В то же время израильтяне опасаются гражданской войны. Накал противоречий только растет. Оппозиция практически выступает уже не только против реформы, но и против других действий коалиции. «Правительство становится все более неконтролируемым. Вот сегодня с утра активно обсуждалась идея законопроекта уравнять права изучающих Тору с правами солдат. До этого были законопроекты о рассмотрении дел об алиментах в равинатских судах, ограничении СМИ. Что дальше? Под угрозой права женщин, ЛГБТ и разных меньшинств: беженцев, арабов и остальных, кого нельзя отнести к еврейской общине в Израиле. Мы движемся не вперед, а назад… И теперь нет основания, по которому Верховный суд может вмешаться. А если мы сдадимся, то суду и вовсе свяжут руки»,— пояснила свою позицию “Ъ” общественная деятельница и правозащитница Анна Талисман.

Из другого лагеря также звучат радикальные заявления. «В компромиссе никто не заинтересован. Левая элита боится проиграть. Существует гнетущая обстановка принуждения к "правильной" позиции. Во многих компаниях становится неприличным поддерживать реформу. Я работаю в кибуце, где руководство в основном левых взглядов. Все другие говорят о своей позиции шепотом»,— рассказал “Ъ” Евгений, попросивший не называть его фамилию.

Вместе с тем среди тех, кто ранее поддерживал реформу или по крайней мере не возражал против нее, также растет число недовольных правительством. «Сама по себе принятая поправка настолько минимальна, что ее реальное влияние на нашу жизнь будет практически нулевым. Ситуацию специально раздули с обеих сторон. В первую очередь противники реформы, чтобы показать правительству, что уж если даже такую мелочь удалось провести только колоссальной ценой, то про что-то более серьезное даже думать не стоит. И немного справа — показать своим избирателям, что вот, реформируем»,— сказал “Ъ” владелец небольшой Hi-Tech-компании Михаил Зильберштейн. Он добавил, что «безо всякой связи с реформой нынешнее правительство абсолютно невменяемо, так как каждые пару дней приносит все новые дикие идеи законопроектов». По словам собеседника “Ъ”, именно на кабинете министров «лежит главная ответственность за раскол в обществе и его поляризацию».

Марианна Беленькая