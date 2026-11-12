Песков: детали обмена пленными с Украиной предстоит проработать
Детали обмена пленными между Россией и Украиной еще надо проработать. Минобороны РФ сообщит, когда подробности будут известны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об обмене пленными стороны договорились на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10-11 ноября. Американская и российская стороны называли его одним из самых крупных за все время конфликта. В разговоре с журналистами Дмитрий Песков не назвал формулу, по которой обменяют пленных.
Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 23 октября. Каждая из сторон выдала по 270 человек. Член российской переговорной делегации, первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин заявляли, что новый обмен может состояться в ближайшие 2-3 недели.