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Коммерсантъ FM
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Израиль дождался судного дня

Власти и оппозиция готовы до последнего биться за и против судебной реформы

Израильский Кнессет принял один из самых спорных документов в рамках скандальной судебной реформы — закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти. Депутаты правящей коалиции проголосовали за закон на фоне многотысячных акций протеста в Иерусалиме и других городах Израиля. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой, а резервисты намерены отказаться от добровольческой службы в армии, что может поставить под угрозу безопасность страны.

Столкновение полиции с демонстрантами, перекрывшими дорогу к офису премьер-министра в Иерусалиме

Столкновение полиции с демонстрантами, перекрывшими дорогу к офису премьер-министра в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad, Reuters

Столкновение полиции с демонстрантами, перекрывшими дорогу к офису премьер-министра в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad, Reuters

«Исполнение воли избирателя» или «очередная ложь»

В понедельник израильский Кнессет большинством голосов утвердил закон об отказе от принципа крайней неприемлемости (или, по-другому, принципа разумности), тем самым ограничив возможность Верховного суда отменять решения властей на самых разных уровнях, начиная с правительства и Кнессета. 64 депутата правящей коалиции проголосовали за закон. Оппозиция голосовать не стала, все 56 парламентариев покинули зал заседания.

Обсуждение законопроекта в финальном чтении продолжалось 26 часов. Все это время президент Израиля Ицхак Герцог пытался найти компромисс между оппозицией и правящей коалицией.

В частности, обсуждалось смягчение законопроекта и замораживание на несколько месяцев всей реформы, однако политики не сошлись в деталях. Тем более что среди и тех и других было много противников компромисса. Каждая из сторон решила идти до конца.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, закон принят для того, чтобы Кнессет и правительство могли проводить свою политику в соответствии с решением большинства граждан страны. «Исполнение воли избирателя ни в коем случае не является концом демократии — это суть демократии»,— подчеркнул он, добавив, что оппозиция отказалась от всех предложений по компромиссу. Тем не менее премьер пообещал попытаться наладить диалог с противоположной стороной касательно всей судебной реформы.

«Заявление Нетаньяху сегодня вечером — очередная ложь, единственная цель которой — снять давление со стороны американцев и усыпить протест»,— заявил глава парламентской оппозиции Яир Лапид.

Парадокс в том, что необходимость корректировки принципа разумности понимали представители не только коалиции, но и оппозиции. Вопрос, как это было сделано и на каком фоне. Напомним, что в Израиле нет конституции. В основе судебной системы лежат 13 основных законов и множество законодательных актов. Четко прописанных правил, на основании которых Верховный суд может вмешиваться в решения других органов власти, нет.

До сих пор судьи, давая свои оценки, опирались на самые разные принципы: дискриминация, соответствие законодательству, конфликт интересов и так далее. Разумность была лишь одним из них, но именно вокруг этого принципа всегда было немало споров.

Так, сторонники реформы ссылались на то, что решения судей зачастую субъективны и политизированы. По их мнению, суд не должен вмешиваться в «политические вопросы», так как правительство получает право на формирование своего курса в результате выборов, то есть действует в соответствии с пожеланиями своих избирателей. Противники реформы говорят о критически важном сужении полномочий суда, особенно в таких вопросах, где речь идет о правах человека. Кроме того, есть опасения, что органы власти при принятии своих решений не будут прибегать к рекомендациям тех или иных профессиональных экспертов, так как запрос профессиональных рекомендаций как раз подпадает под принцип разумности. В итоге политика возобладает над профессионализмом.

Еще одна проблема принятого закона в том, что он позволяет коалиции продвигать и другие законопроекты, которые еще больше ограничат суд. Так, в частности, согласно первоначальным планам судебной реформы, предполагалось отменить право вето Верховного суда. Сейчас этот вопрос снят с повестки, но гарантий насчет будущего никто не дает, учитывая, что поправки к основным законам страны внесены в ситуации, когда почти половина депутатов Кнессета, представляющая значительную часть населения, выступила категорически против. Эксперты считают это плохим прецедентом.

В теории Верховный суд может наложить вето на принятый закон. И оппозиция уже готовит соответствующие петиции. Однако до сих пор судьи не отменили ни один из основных законов, уважая Кнессет.

Изменение правил игры фактически приведет к законодательному кризису в стране и объявлению войны между Верховным судом и Кнессетом.

Впрочем, и без того противники реформы после принятия нового закона стали призывать к «восстанию». «Правительство проголосовало за то, чтобы уничтожить Государство Израиль, каким мы его знали. Мы будем бороться с ними до конца»,— заявили организаторы уличных протестов, ставшие за последние полгода серьезной политической силой. Тысячи людей вышли в понедельник вечером на улицы городов. Перекрыты дороги по всей стране. Протестующие жгут шины, проходят столкновения с полицией. Не обходится без инцидентов. На одной из дорог машина сбила несколько демонстрантов. Три человека получили легкие ранения.

К уличным акциям добавляются и экономические меры воздействия. В понедельник в преддверии голосования в Израиле уже был закрыт ряд торговых сетей, а сразу после появления новостей из Кнессета о забастовке объявили медики. Обсуждается вариант и всеобщей забастовки. Нервно отреагировал на происходящее и курс шекеля.

В поисках «внутренней и внешней стойкости»

Протесты против судебной реформы, одним из пунктов которой был принцип разумности, не прекращаются в Израиле с начала января — с момента, когда правительство во главе с Биньямином Нетаньяху объявило о своих планах. В марте под давлением общественности, а также критики со стороны США и на фоне кризиса в экономике и сфере безопасности господин Нетаньяху согласился отложить реформу и пошел на переговоры с оппозицией.

Что нужно знать о судебной реформе, против которой протестуют в Израиле

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Но стороны так и не пришли к компромиссу, и коалиция продолжила продвижение реформы. Правда, некоторые пункты, в том числе об отмене права вето Верховного суда, были подкорректированы или отложены. В этот раз оппозиция также надеялась повлиять на коалицию. С середины прошлой недели тысячи противников реформы отправились в «марш на Иерусалим». Несмотря на жару, они несколько дней продвигались в сторону города, чтобы прийти к Кнессету к моменту начала рассмотрения законопроекта об отмене принципа разумности в окончательном чтении. В воскресенье в центре Иерусалима собрались десятки тысяч человек. Многие из них остались ночевать в палаточном лагере недалеко от Кнессета, чтобы в понедельник продолжить протесты.

Одновременно с этим в воскресенье десятки тысяч человек собрались в Тель-Авиве, чтобы поддержать судебную реформу. Если противники реформы протестовали буквально каждую неделю с начала января, а в особенно критические моменты и чаще, в том числе блокируя движение на основных трассах, а также работу аэропорта имени Бен-Гуриона и порта в Хайфе, то сторонники правительства выходили на улицу буквально пару раз, но этого было достаточно, чтобы продемонстрировать колеблющимся членам правящей коалиции, что отказа от реформы им не простят. Тем не менее среди правительства и депутатов Кнессета были и те, кто предлагал договориться с оппозицией.

За компромисс прежде всего ратовал министр обороны Йоав Галант, который буквально умолял своих соратников отложить голосование. Еще в конце недели более 1 тыс. резервистов израильских ВВС, в том числе около 400 пилотов, опубликовали открытое письмо, в котором пригрозили отказаться от добровольческой службы, если будет принят закон об отмене принципа крайней неприемлемости. И их примеру могут последовать резервисты из других подразделений. Летчиков поддержали бывший начальник Генштаба Дан Халуц, бывший командующий ВВС Авиху Бен Нун, бывший начальник разведки Генштаба Амос Ядлин и другие высокопоставленные офицеры в отставке.

А действующий начальник Генштаба генерал-лейтенант Герцог Халеви написал в воскресенье в своем обращении к израильским военным: «Если у нас не будет сильной и единой армии, если лучшие не будут служить, мы больше не сможем существовать как страна в этом регионе». «Еще не поздно исправить ситуацию,— добавил он.— Мы должны это исправить, потому что без внутренней и внешней стойкости другого пути нет. Это наша общая ответственность. И в первую очередь моя личная ответственность».

Такого масштаба отказничества в израильской армии еще не было, и это ставит под угрозу безопасность страны. Ведь, с одной стороны, большинство этих людей давно закончили обязательную службу и ушли из армии, с другой — они продолжали выполнять боевые задачи.

Так, пилоты-резервисты, как пишут израильские СМИ, вызывались на учения в среднем раз в неделю, то есть фактически оставались в строю. Поэтому обеспокоенность ситуацией не раз высказывал не только министр обороны, но и руководители израильских спецслужб. Правда, пока лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц призывают резервистов повременить с отказами и дождаться решения Верховного суда относительно принятого закона.

По Израилю вновь прокатились протесты

Волнуются и в США. Администрация президента Джо Байдена считает «прискорбным» то, что израильский парламент в понедельник поддержал часть оспариваемого плана реформы судебной системы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома. «Мы считаем, что для серьезных демократических изменений вам необходимо добиваться консенсуса,— сказал он.— Мы призываем израильских лидеров работать над подходом, основанным на консенсусе, посредством политического диалога».

Как отмечают эксперты израильского Института исследований национальной безопасности (INSS), «ущерб национальной безопасности Израиля стал реальностью»: армия отражает раскол в обществе, ослаблена политика сдерживания, подорваны особые отношения с США, ослаблена экономика. «Единственный выход — это немедленное и полное прекращение судебной реформы с последующим прекращением протестов»,— пишут они. В INSS подчеркивают, что дело уже не в судебной реформе. Речь идет о борьбе «между элементами старой и новой элит за структуру политической власти в Израиле, между правительственной и парламентской властью и внепарламентской властью».

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Израиль против судебной реформы

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В декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера и сразу анонсировал реформу юридической системы, реализация которой даст парламентскому большинству полный контроль над Верховным судом. Кнессет сможет назначать судей и отменять решения суда в отношении законов и решений правительства. 7 января в Тель-Авиве состоялась первая масштабная демонстрация против нового правительства и судебной реформы

В декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера и сразу анонсировал реформу юридической системы, реализация которой даст парламентскому большинству полный контроль над Верховным судом. Кнессет сможет назначать судей и отменять решения суда в отношении законов и решений правительства. 7 января в Тель-Авиве состоялась первая масштабная демонстрация против нового правительства и судебной реформы

Фото: Jack Guez / AFP

На протяжении трех месяцев десятки тысяч человек два раза в неделю выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с юридической реформой. По мнению критиков, обсуждаемые законы ослабят суды, а также поставят под угрозу гражданские свободы

На протяжении трех месяцев десятки тысяч человек два раза в неделю выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с юридической реформой. По мнению критиков, обсуждаемые законы ослабят суды, а также поставят под угрозу гражданские свободы

Фото: Amir Cohen / Reuters

20 февраля в Иерусалиме около 100 тыс. манифестантов окружили здание Кнессета (парламента), пытаясь помешать депутатам попасть внутрь для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей

20 февраля в Иерусалиме около 100 тыс. манифестантов окружили здание Кнессета (парламента), пытаясь помешать депутатам попасть внутрь для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Тогда же, во время обсуждения законопроектов, протестующие пытались прорваться в здание парламента. Но это не помешало депутатам одобрить предусмотренные реформой поправки в первом чтении

Тогда же, во время обсуждения законопроектов, протестующие пытались прорваться в здание парламента. Но это не помешало депутатам одобрить предусмотренные реформой поправки в первом чтении

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ходе очередной акции протестующие развернули в Тель-Авиве гигантский транспарант с портретами аятоллы Хомейни, премьер-министров Израиля и Венгрии Биньямина Нетаньяху и Виктора Орбана, президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина

В ходе очередной акции протестующие развернули в Тель-Авиве гигантский транспарант с портретами аятоллы Хомейни, премьер-министров Израиля и Венгрии Биньямина Нетаньяху и Виктора Орбана, президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина

Фото: Ariel Schalit / AP

Против судебной реформы выступили представители буквально всех слоев населения: от военных до артистов. Помимо Тель-Авива и Иерусалима, протесты прошли в Хайфе, Нетании, Баэр-Шеве, Ашкелоне, Араде, Бат-Яме, Герцлии, Холоне, Кирьят-Шмоне, Раанане и других городах Израиля

Против судебной реформы выступили представители буквально всех слоев населения: от военных до артистов. Помимо Тель-Авива и Иерусалима, протесты прошли в Хайфе, Нетании, Баэр-Шеве, Ашкелоне, Араде, Бат-Яме, Герцлии, Холоне, Кирьят-Шмоне, Раанане и других городах Израиля

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Жительницы Тель-Авива, одетые в красное, выстроились в живую цепь в рамках демонстрации против судебной реформы в Международный женский день

Жительницы Тель-Авива, одетые в красное, выстроились в живую цепь в рамках демонстрации против судебной реформы в Международный женский день

Фото: Reuters / Amir Cohen

По словам господина Нетаньяху, большинство протестующих не знают деталей реформы. По его мнению, она поможет восстановить баланс между ветвями власти

По словам господина Нетаньяху, большинство протестующих не знают деталей реформы. По его мнению, она поможет восстановить баланс между ветвями власти

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Резервисты ВМС Израиля, поддерживающие протестные акции, заблокировали движение судов в порту Хайфы

Резервисты ВМС Израиля, поддерживающие протестные акции, заблокировали движение судов в порту Хайфы

Фото: Reuters / Shir Torem

14 марта многие сотрудники израильских министерств не смогли попасть вовремя на работу. Дорога, ведущая к зданиям Минфина, МВД и Минэкономики, была заблокирована сидящими на асфальте демонстрантами

14 марта многие сотрудники израильских министерств не смогли попасть вовремя на работу. Дорога, ведущая к зданиям Минфина, МВД и Минэкономики, была заблокирована сидящими на асфальте демонстрантами

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Акция в порту Акко на севере Израиля

Акция в порту Акко на севере Израиля

Фото: Ariel Schalit / AP

Фразы «Демократия говорит!», «Израиль не диктатура!» и «Никогда не сдаваться!» стали лозунгами акций протеста

Фразы «Демократия говорит!», «Израиль не диктатура!» и «Никогда не сдаваться!» стали лозунгами акций протеста

Фото: Reuters / Oren Alon

Житель Тель-Авива с флагом Израиля

Житель Тель-Авива с флагом Израиля

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

23 марта протестующие повесили гигантский национальный флаг и копию Декларации независимости Израиля на стену Старого города в Иерусалиме

23 марта протестующие повесили гигантский национальный флаг и копию Декларации независимости Израиля на стену Старого города в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Израильский активист в костюме клоуна — участник акции протеста в Тель-Авиве

Израильский активист в костюме клоуна — участник акции протеста в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

25 марта организаторы протестов против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича». Акцию планировалось проводить во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и депутаты, чтобы «дать им понять, что диктатура не пройдет»

25 марта организаторы протестов против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича». Акцию планировалось проводить во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и депутаты, чтобы «дать им понять, что диктатура не пройдет»

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Задержание демонстрантов в Тель-Авиве

Задержание демонстрантов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Перфоманс, устроенный демонстрантами в Тель-Авиве

Перфоманс, устроенный демонстрантами в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

26 марта протестующие прорвались через кордоны полиции к резиденции главы правительства

26 марта протестующие прорвались через кордоны полиции к резиденции главы правительства

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

В ходе акций полицейские разгоняли протестующих водометами и применяли против них слезоточивый газ

В ходе акций полицейские разгоняли протестующих водометами и применяли против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Nir Elias

Женщина с плакатом на демонстрации в Тель-Авиве

Женщина с плакатом на демонстрации в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Nir Elias

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимости «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления»

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимости «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления»

Фото: Reuters / Amir Cohen

26 марта Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галанта, который призывал отказаться от инициативы, расколовшей страну. Отставка министра вызвала новую волну стихийных протестов. На фото: демонстрация в Иерусалиме

26 марта Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галанта, который призывал отказаться от инициативы, расколовшей страну. Отставка министра вызвала новую волну стихийных протестов. На фото: демонстрация в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

27 марта израильские профсоюзы сообщили о проведении всеобщей забастовки, к которой присоединились сотрудники аэропортов и работники системы здравоохранения. До этого посольствам Израиля по всему миру было дано указание поддержать акцию

27 марта израильские профсоюзы сообщили о проведении всеобщей забастовки, к которой присоединились сотрудники аэропортов и работники системы здравоохранения. До этого посольствам Израиля по всему миру было дано указание поддержать акцию

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

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В декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера и сразу анонсировал реформу юридической системы, реализация которой даст парламентскому большинству полный контроль над Верховным судом. Кнессет сможет назначать судей и отменять решения суда в отношении законов и решений правительства. 7 января в Тель-Авиве состоялась первая масштабная демонстрация против нового правительства и судебной реформы

Фото: Jack Guez / AFP

На протяжении трех месяцев десятки тысяч человек два раза в неделю выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с юридической реформой. По мнению критиков, обсуждаемые законы ослабят суды, а также поставят под угрозу гражданские свободы

Фото: Amir Cohen / Reuters

20 февраля в Иерусалиме около 100 тыс. манифестантов окружили здание Кнессета (парламента), пытаясь помешать депутатам попасть внутрь для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Тогда же, во время обсуждения законопроектов, протестующие пытались прорваться в здание парламента. Но это не помешало депутатам одобрить предусмотренные реформой поправки в первом чтении

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ходе очередной акции протестующие развернули в Тель-Авиве гигантский транспарант с портретами аятоллы Хомейни, премьер-министров Израиля и Венгрии Биньямина Нетаньяху и Виктора Орбана, президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина

Фото: Ariel Schalit / AP

Против судебной реформы выступили представители буквально всех слоев населения: от военных до артистов. Помимо Тель-Авива и Иерусалима, протесты прошли в Хайфе, Нетании, Баэр-Шеве, Ашкелоне, Араде, Бат-Яме, Герцлии, Холоне, Кирьят-Шмоне, Раанане и других городах Израиля

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Жительницы Тель-Авива, одетые в красное, выстроились в живую цепь в рамках демонстрации против судебной реформы в Международный женский день

Фото: Reuters / Amir Cohen

По словам господина Нетаньяху, большинство протестующих не знают деталей реформы. По его мнению, она поможет восстановить баланс между ветвями власти

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Резервисты ВМС Израиля, поддерживающие протестные акции, заблокировали движение судов в порту Хайфы

Фото: Reuters / Shir Torem

14 марта многие сотрудники израильских министерств не смогли попасть вовремя на работу. Дорога, ведущая к зданиям Минфина, МВД и Минэкономики, была заблокирована сидящими на асфальте демонстрантами

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Акция в порту Акко на севере Израиля

Фото: Ariel Schalit / AP

Фразы «Демократия говорит!», «Израиль не диктатура!» и «Никогда не сдаваться!» стали лозунгами акций протеста

Фото: Reuters / Oren Alon

Житель Тель-Авива с флагом Израиля

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

23 марта протестующие повесили гигантский национальный флаг и копию Декларации независимости Израиля на стену Старого города в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Израильский активист в костюме клоуна — участник акции протеста в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

25 марта организаторы протестов против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича». Акцию планировалось проводить во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и депутаты, чтобы «дать им понять, что диктатура не пройдет»

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Задержание демонстрантов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Перфоманс, устроенный демонстрантами в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

26 марта протестующие прорвались через кордоны полиции к резиденции главы правительства

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

В ходе акций полицейские разгоняли протестующих водометами и применяли против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Nir Elias

Женщина с плакатом на демонстрации в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Nir Elias

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимости «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления»

Фото: Reuters / Amir Cohen

26 марта Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галанта, который призывал отказаться от инициативы, расколовшей страну. Отставка министра вызвала новую волну стихийных протестов. На фото: демонстрация в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

27 марта израильские профсоюзы сообщили о проведении всеобщей забастовки, к которой присоединились сотрудники аэропортов и работники системы здравоохранения. До этого посольствам Израиля по всему миру было дано указание поддержать акцию

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

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