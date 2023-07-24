Израиль дождался судного дня

Израильский Кнессет принял один из самых спорных документов в рамках скандальной судебной реформы — закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти. Депутаты правящей коалиции проголосовали за закон на фоне многотысячных акций протеста в Иерусалиме и других городах Израиля. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой, а резервисты намерены отказаться от добровольческой службы в армии, что может поставить под угрозу безопасность страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновение полиции с демонстрантами, перекрывшими дорогу к офису премьер-министра в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad, Reuters Столкновение полиции с демонстрантами, перекрывшими дорогу к офису премьер-министра в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad, Reuters

«Исполнение воли избирателя» или «очередная ложь»

В понедельник израильский Кнессет большинством голосов утвердил закон об отказе от принципа крайней неприемлемости (или, по-другому, принципа разумности), тем самым ограничив возможность Верховного суда отменять решения властей на самых разных уровнях, начиная с правительства и Кнессета. 64 депутата правящей коалиции проголосовали за закон. Оппозиция голосовать не стала, все 56 парламентариев покинули зал заседания.

Обсуждение законопроекта в финальном чтении продолжалось 26 часов. Все это время президент Израиля Ицхак Герцог пытался найти компромисс между оппозицией и правящей коалицией.

В частности, обсуждалось смягчение законопроекта и замораживание на несколько месяцев всей реформы, однако политики не сошлись в деталях. Тем более что среди и тех и других было много противников компромисса. Каждая из сторон решила идти до конца.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, закон принят для того, чтобы Кнессет и правительство могли проводить свою политику в соответствии с решением большинства граждан страны. «Исполнение воли избирателя ни в коем случае не является концом демократии — это суть демократии»,— подчеркнул он, добавив, что оппозиция отказалась от всех предложений по компромиссу. Тем не менее премьер пообещал попытаться наладить диалог с противоположной стороной касательно всей судебной реформы.

«Заявление Нетаньяху сегодня вечером — очередная ложь, единственная цель которой — снять давление со стороны американцев и усыпить протест»,— заявил глава парламентской оппозиции Яир Лапид.

Парадокс в том, что необходимость корректировки принципа разумности понимали представители не только коалиции, но и оппозиции. Вопрос, как это было сделано и на каком фоне. Напомним, что в Израиле нет конституции. В основе судебной системы лежат 13 основных законов и множество законодательных актов. Четко прописанных правил, на основании которых Верховный суд может вмешиваться в решения других органов власти, нет.

До сих пор судьи, давая свои оценки, опирались на самые разные принципы: дискриминация, соответствие законодательству, конфликт интересов и так далее. Разумность была лишь одним из них, но именно вокруг этого принципа всегда было немало споров.

Так, сторонники реформы ссылались на то, что решения судей зачастую субъективны и политизированы. По их мнению, суд не должен вмешиваться в «политические вопросы», так как правительство получает право на формирование своего курса в результате выборов, то есть действует в соответствии с пожеланиями своих избирателей. Противники реформы говорят о критически важном сужении полномочий суда, особенно в таких вопросах, где речь идет о правах человека. Кроме того, есть опасения, что органы власти при принятии своих решений не будут прибегать к рекомендациям тех или иных профессиональных экспертов, так как запрос профессиональных рекомендаций как раз подпадает под принцип разумности. В итоге политика возобладает над профессионализмом.

Еще одна проблема принятого закона в том, что он позволяет коалиции продвигать и другие законопроекты, которые еще больше ограничат суд. Так, в частности, согласно первоначальным планам судебной реформы, предполагалось отменить право вето Верховного суда. Сейчас этот вопрос снят с повестки, но гарантий насчет будущего никто не дает, учитывая, что поправки к основным законам страны внесены в ситуации, когда почти половина депутатов Кнессета, представляющая значительную часть населения, выступила категорически против. Эксперты считают это плохим прецедентом.

В теории Верховный суд может наложить вето на принятый закон. И оппозиция уже готовит соответствующие петиции. Однако до сих пор судьи не отменили ни один из основных законов, уважая Кнессет.

Изменение правил игры фактически приведет к законодательному кризису в стране и объявлению войны между Верховным судом и Кнессетом.

Впрочем, и без того противники реформы после принятия нового закона стали призывать к «восстанию». «Правительство проголосовало за то, чтобы уничтожить Государство Израиль, каким мы его знали. Мы будем бороться с ними до конца»,— заявили организаторы уличных протестов, ставшие за последние полгода серьезной политической силой. Тысячи людей вышли в понедельник вечером на улицы городов. Перекрыты дороги по всей стране. Протестующие жгут шины, проходят столкновения с полицией. Не обходится без инцидентов. На одной из дорог машина сбила несколько демонстрантов. Три человека получили легкие ранения.

К уличным акциям добавляются и экономические меры воздействия. В понедельник в преддверии голосования в Израиле уже был закрыт ряд торговых сетей, а сразу после появления новостей из Кнессета о забастовке объявили медики. Обсуждается вариант и всеобщей забастовки. Нервно отреагировал на происходящее и курс шекеля.

В поисках «внутренней и внешней стойкости»

Протесты против судебной реформы, одним из пунктов которой был принцип разумности, не прекращаются в Израиле с начала января — с момента, когда правительство во главе с Биньямином Нетаньяху объявило о своих планах. В марте под давлением общественности, а также критики со стороны США и на фоне кризиса в экономике и сфере безопасности господин Нетаньяху согласился отложить реформу и пошел на переговоры с оппозицией.

Но стороны так и не пришли к компромиссу, и коалиция продолжила продвижение реформы. Правда, некоторые пункты, в том числе об отмене права вето Верховного суда, были подкорректированы или отложены. В этот раз оппозиция также надеялась повлиять на коалицию. С середины прошлой недели тысячи противников реформы отправились в «марш на Иерусалим». Несмотря на жару, они несколько дней продвигались в сторону города, чтобы прийти к Кнессету к моменту начала рассмотрения законопроекта об отмене принципа разумности в окончательном чтении. В воскресенье в центре Иерусалима собрались десятки тысяч человек. Многие из них остались ночевать в палаточном лагере недалеко от Кнессета, чтобы в понедельник продолжить протесты.

Одновременно с этим в воскресенье десятки тысяч человек собрались в Тель-Авиве, чтобы поддержать судебную реформу. Если противники реформы протестовали буквально каждую неделю с начала января, а в особенно критические моменты и чаще, в том числе блокируя движение на основных трассах, а также работу аэропорта имени Бен-Гуриона и порта в Хайфе, то сторонники правительства выходили на улицу буквально пару раз, но этого было достаточно, чтобы продемонстрировать колеблющимся членам правящей коалиции, что отказа от реформы им не простят. Тем не менее среди правительства и депутатов Кнессета были и те, кто предлагал договориться с оппозицией.

За компромисс прежде всего ратовал министр обороны Йоав Галант, который буквально умолял своих соратников отложить голосование. Еще в конце недели более 1 тыс. резервистов израильских ВВС, в том числе около 400 пилотов, опубликовали открытое письмо, в котором пригрозили отказаться от добровольческой службы, если будет принят закон об отмене принципа крайней неприемлемости. И их примеру могут последовать резервисты из других подразделений. Летчиков поддержали бывший начальник Генштаба Дан Халуц, бывший командующий ВВС Авиху Бен Нун, бывший начальник разведки Генштаба Амос Ядлин и другие высокопоставленные офицеры в отставке.

А действующий начальник Генштаба генерал-лейтенант Герцог Халеви написал в воскресенье в своем обращении к израильским военным: «Если у нас не будет сильной и единой армии, если лучшие не будут служить, мы больше не сможем существовать как страна в этом регионе». «Еще не поздно исправить ситуацию,— добавил он.— Мы должны это исправить, потому что без внутренней и внешней стойкости другого пути нет. Это наша общая ответственность. И в первую очередь моя личная ответственность».

Такого масштаба отказничества в израильской армии еще не было, и это ставит под угрозу безопасность страны. Ведь, с одной стороны, большинство этих людей давно закончили обязательную службу и ушли из армии, с другой — они продолжали выполнять боевые задачи.

Так, пилоты-резервисты, как пишут израильские СМИ, вызывались на учения в среднем раз в неделю, то есть фактически оставались в строю. Поэтому обеспокоенность ситуацией не раз высказывал не только министр обороны, но и руководители израильских спецслужб. Правда, пока лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц призывают резервистов повременить с отказами и дождаться решения Верховного суда относительно принятого закона.

Волнуются и в США. Администрация президента Джо Байдена считает «прискорбным» то, что израильский парламент в понедельник поддержал часть оспариваемого плана реформы судебной системы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома. «Мы считаем, что для серьезных демократических изменений вам необходимо добиваться консенсуса,— сказал он.— Мы призываем израильских лидеров работать над подходом, основанным на консенсусе, посредством политического диалога».

Как отмечают эксперты израильского Института исследований национальной безопасности (INSS), «ущерб национальной безопасности Израиля стал реальностью»: армия отражает раскол в обществе, ослаблена политика сдерживания, подорваны особые отношения с США, ослаблена экономика. «Единственный выход — это немедленное и полное прекращение судебной реформы с последующим прекращением протестов»,— пишут они. В INSS подчеркивают, что дело уже не в судебной реформе. Речь идет о борьбе «между элементами старой и новой элит за структуру политической власти в Израиле, между правительственной и парламентской властью и внепарламентской властью».

Марианна Беленькая