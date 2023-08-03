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Коммерсантъ FM
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Президент Литвы не исключил закрытие границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что его страна вместе с Латвией и Польшей должны разработать алгоритмы на случай, если ситуация с частной военной компанией «Вагнер» «станет еще сложнее». В том числе это касается возможного закрытия границы с Белоруссией.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы должны принимать меры не только на национальном уровне, но и иметь четкие алгоритмы на случай, если ситуация станет еще сложнее, включая и возможное закрытие границы с Белоруссией. Но это должно осуществляться в координации между Латвией, Литвой и Польшей»,— сказал господин Науседа на пресс-конференции с премьером Польши Матеушем Моравецким на Сувалкском перешейке (цитата по Delfi).

Президент также рассказал, что Литва усилила охрану границы, как только стало известно о возможном дислоцировании ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Были намечены планы прикрытия границы, которые предусматривают усиление со стороны армии.

Господин Моравецкий, в свою очередь, опасается, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут «переодеваться в нелегальных мигрантов», чтобы проникнуть в Польшу и другие стран НАТО для диверсий. По данным Варшавы, в Белоруссии находятся несколько тысяч бойцов компании.

Бойцы ЧВК «Вагнер» были размещены в Белоруссии в рамках урегулирования конфликта из-за мятежа в России. Сейчас они проводят совместные тренировки с белорусскими военными. Президент Александр Лукашенко хочет использовать компанию для развития контрактной армии. Он отрицал планы ЧВК попасть в Польшу.

О влияние ЧВК «Вагнер» на политическую обстановку в Польше — в материале «Ъ» «На польских выборах зазвучал "Вагнер"».

Леонид Уварчев

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