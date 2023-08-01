Лукашенко объявил о планах использовать ЧВК «Вагнер» для развития контрактной армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен использовать опыт бойцов ЧВК «Вагнер», находящихся в стране, для развития контрактной армии. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК работают инструкторами в силах территориальной обороны Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я хочу оставить этих ребят в Вооруженных Силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию,— сказал Александр Лукашенко 1 августа (цитата по БЕЛТА).— Там умудренные опытом люди, там в основном офицеры… Мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить». По его словам, сейчас обучение белорусских военных бойцами ЧВК осуществляется «совершенно бесплатно».

30 июля сообщалось о тренировке военнослужащих белорусской мехбригады под руководством бойцов ЧВК «Вагнер». Как писало «БЕЛТА», вагнеровцы передавали белорусским военным опыт, который они получили во время военной операции на Украине.

Контрактная служба в Белоруссии была введена в 1992 году. По закону контракт можно заключить сразу или после прохождения срочной службы. Контракт заключается на два года. По состоянию на апрель 2020 года контрактную службу проходили 7 тыс. сержантов и солдат.

14 июля Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в страну и разместились в военном лагере неподалеку от города Осиповичи Могилевской области (100 км от Минска). Часть бойцов ЧВК «Вагнер» ушла в Белоруссию после мятежа 23–24 июня в России. «Я пообещал тогда этим ребятам: "Если вы прекратите, безопасность я вам гарантирую, мы вас выведем в Беларусь, дальше будем разбираться". Что мы сейчас и делаем»,— сказал Александр Лукашенко 1 августа.

Полина Мотызлевская