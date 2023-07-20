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Коммерсантъ FM
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Белорусская армия проводит совместные тренировки с ЧВК «Вагнер»

В Белоруссии продолжаются совместные тренировки Вооруженных сил с частной военной компанией «Вагнер», сообщило Минобороны республики в Telegram. На протяжении недели подразделения сил специальных операций будут отрабатывать с бойцами ЧВК учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский».

Обучение белорусских военных бойцами ЧВК «Вагнер» началось на прошлой неделе. Тренировки тогда проводились с военнообязанными подразделения территориальной обороны.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку мятежа в России. В рамках урегулирования вопроса при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко стороны договорились, что господин Пригожин отправится в Белоруссию, дело против него было прекращено. Участников мятежа обещали не преследовать в РФ: им разрешили подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. 29 июня в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Евгением Пригожиным и другими представителями ЧВК.

О позиции Владимира Путина по мятежу — в материале «Ъ» «"ЧВК "Вагнер" не существует"».

Леонид Уварчев

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