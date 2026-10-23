Минпросвещения назвало оценку «недопустимое поведение» поводом для консилиума
Минпросвещения России ввело порядок работы с учениками, которым за четверть выставлена оценка «недопустимое поведение». В письме ведомства, которое есть у «РИА Новости», указано, что такая оценка служит основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с обязательным привлечением родителей или законных представителей школьника.
Каждый случай выставления оценки «недопустимое поведение» должен быть доведен до сведения замдиректора по воспитательной работе. Классный руководитель обязан провести беседу с родителями в первые три дня после получения такой информации.
Затем для ученика разрабатывается индивидуальный план профилактической работы. В 2026/27 учебном году эта система оценивания проходит апробацию среди учащихся 2-8-х классов. Для эксперимента в каждом регионе России выбрали не менее десяти общеобразовательных школ.
Минпросвещения выделяет три варианта оценки поведения школьников: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При формировании оценки учитывается участие учеников в уроках, соблюдение школьных правил, таких как отсутствие опозданий, вовлеченное поведение и запрет на использование мобильных телефонов во время занятий.
Кроме того, оцениваются умения работать в команде, способность разрешать конфликты и проявлять эмпатию. Введение новой системы направлено на улучшение воспитательного процесса и активное вовлечение родителей в проблемы поведения ребенка в школе.