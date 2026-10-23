Обвиняемая в убийстве бывшего молодого человека в Москве не признала вину
Девушка, которой вменяют убийство бывшего возлюбленного в центре Москвы, не признала вину. Об этом сообщили «РИА Новости» в столичной прокуратуре.
О преступлении накануне сообщило ГСУ СКР по Москве. В квартире в центре столицы нашли тело мужчины с ножевым ранением. Его бывшую девушку задержали по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что молодой человек пришел к девушке пьяным, и между ними началась ссора. Во время конфликта девушка ударила его ножом в грудь.