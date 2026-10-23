Омбудсмены России и Украины встретились на белорусской границе перед обменом
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцем на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области в Белоруссии, передает корреспондент ТАСС.
По данным агентства, встреча посвящена продолжению гуманитарного диалога между двумя странами. Сегодня между Россией и Украиной состоится очередной обмен пленными, сообщал РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Накануне Россия и Украина обменивались телами погибших военнослужащих. Украине вернули 252 тела военнослужащих ВСУ, Россия получила 25 тел.