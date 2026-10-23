Первый танкер с российским дизелем вышел из порта в направлении США
Первый танкер с российским дизельным топливом вышел из балтийского порта Приморска и направляется в сторону США. Это следует из данных отслеживания судов, с которыми ознакомились «РИА Новости».
На борту танкера — 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов. Его водоизмещение составляет 50 тыс. т. Судно загрузили 22 октября. Прибыть в Штаты оно должно 7 ноября. По данным Reuters, танкер идет по флагом Мальты.
Поставки дизеля из России на американский рынок реализуются на основе сделки президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которую они заключили во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал на это соответствующую лицензию, а власти России частично сняли запрет на экспорт дизтоплива.