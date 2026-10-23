Первый танкер с российским дизелем вышел из порта в направлении США

Поставки дизеля из России на американский рынок реализуются на основе сделки президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которую они заключили во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал на это соответствующую лицензию, а власти России частично сняли запрет на экспорт дизтоплива.