Рынок загородной аренды идет на антирекорд

«Арендных предложений стало больше в тех местах, где раньше невозможно было что-то найти. В районах Раздоров одновременно вышло на рынок четыре объекта, редкий случай. Лоты в абсолютно новом состоянии и в самых высоких ценовых сегментах ушли в аренду. Где-то упали цены, где-то возросли на 20%, и люди готовы их снимать. Но это далеко не везде. В районе Новогорска был сдан объект за 1,5 млн руб. Люди прожили год и съехали. Сейчас он выставлен с ежемесячной ставкой в 980 тыс. руб., и четвертый месяц мы не можем найти арендатора».