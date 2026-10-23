Рынок загородной аренды идет на антирекорд
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Подмосковные дома на Новый год сдают по прошлогодним ценам, рассказали “Ъ FM” брокеры. А тем, кто готов арендовать коттедж на все праздники, собственники обещают существенные скидки. Что ищут москвичи?
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Тысячи подмосковных домов все еще свободны на новогодние праздники. Забронировано не больше 15% объектов, рассказали “Ъ FM” брокеры. Такого низкого спроса они не припомнят. При этом, по данным соцопросов, 40% россиян вообще не планируют никуда выезжать.
Но есть и хорошая новость. Владельцы коттеджей не стали повышать цены, хотя раньше аренда на праздники ежегодно дорожала на 10-15%. Снять дом в Подмосковье можно за 25 тыс. руб. в сутки. Столько стоит деревянный сруб вдали от цивилизации. А за 1,5 млн руб. предлагают целый комплекс с банкетным залом и девятью спальнями. Причем можно получить скидку, если арендовать жилье на все праздники, заметила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:
«На агрегаторах выбор большой. Часть лотов стоит уже со скидкой в среднем в 5-10%.
Например, если мы берем дом с бассейном в районе Истринского водохранилища, то стоимость на шесть дней составит 236 тыс. руб. со скидкой 10%. Если арендовать его два-три дня, то дисконт не предполагается. Владельцы недвижимости понимают, что основная часть арендаторов заедут либо на новогодние, либо на рождественские праздники, поэтому пытаются получить максимальную выгоду и таким образом привлечь потенциального клиента».
Арендаторы пока не спешат бронировать дома, но активно изучают предложения. Чаще всего интересуются коттеджами не дальше 200 км от Москвы, желательно с баней, бассейном и закрытой территорией. Пользуются спросом и дома рядом с горнолыжными курортами, которых в Подмосковье около 20. Впрочем, чем ближе Новый год, тем меньше останется доступных по цене вариантов, подчеркнула основатель сервиса Safarovadom.com Гузель Сафарова:
«Есть свободные объекты рядом с горнолыжными курортами "Яхрома" и "Сорочаны". Стоимость у них достаточно адекватная. В первую очередь бронируются дома по самым выгодным ценам — 200-250 тыс. руб. на компанию 10-15 человек на даты с 30-31 декабря по 2-3 января. Возможны скидки со второй половины декабря.
На существенный дисконт можно рассчитывать, начиная с 29 декабря. Тяжело сдаются дома большой вместимости. По цене снижение на 30-40%, иногда и до 50%».
Похожая ситуация и на рынке долгосрочной аренды. Но таких дисконтов на дома никто не обещает, а вот конкуренция рекордная для Подмосковья, рассказал генеральный директор агентства AIM Илья Менжунов:
«Арендных предложений стало больше в тех местах, где раньше невозможно было что-то найти. В районах Раздоров одновременно вышло на рынок четыре объекта, редкий случай. Лоты в абсолютно новом состоянии и в самых высоких ценовых сегментах ушли в аренду. Где-то упали цены, где-то возросли на 20%, и люди готовы их снимать. Но это далеко не везде. В районе Новогорска был сдан объект за 1,5 млн руб. Люди прожили год и съехали. Сейчас он выставлен с ежемесячной ставкой в 980 тыс. руб., и четвертый месяц мы не можем найти арендатора».
В дорогом сегменте аренда дома может обойтись уже в 6 млн руб. и больше. А рекорд этого года, по словам брокеров, — 10 млн руб. Именно столько клиент заплатил за месяц проживания в загородном доме.