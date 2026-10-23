ФАС заподозрила «Пятерочку» в дискриминации воронежского производителя молока

В ведомстве уточнили, что ранее в УФАС поступили обращения граждан «об отсутствии молока местного производителя» в магазинах сети «Пятерочка». Молочный комбинат в свою очередь сообщил, что с августа ООО «Агроторг» прекратило закупать отдельные позиции продукции, аргументировав это низкими продажами. При этом производитель указал, что в период с января по июль 2026-го объем продаж молока в торговую сеть вырос втрое.