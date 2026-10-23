ФАС заподозрила «Пятерочку» в дискриминации воронежского производителя молока
Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении торгового законодательства в отношении ООО «Агроторг» — юридического лица торговой сети «Пятерочка». По данным ведомства, сеть сократила закупки молока Россошанского молочного комбината на 96,5%, продолжая при этом продавать продукцию других поставщиков. Об этом в региональном УФАС рассказали 23 октября.
В ведомстве уточнили, что ранее в УФАС поступили обращения граждан «об отсутствии молока местного производителя» в магазинах сети «Пятерочка». Молочный комбинат в свою очередь сообщил, что с августа ООО «Агроторг» прекратило закупать отдельные позиции продукции, аргументировав это низкими продажами. При этом производитель указал, что в период с января по июль 2026-го объем продаж молока в торговую сеть вырос втрое.
«Анализ территориального управления службы показал, что розничная стоимость молока этого производителя была ниже цен на аналогичную продукцию представленных в сети марок. По мнению ФАС России, сокращение закупок и розничной реализации молока местного производителя при сохранении продаж продукции конкурентов может свидетельствовать о создании дискриминационных условий, а также ограничивать права потребителей на приобретение товара по доступной цене»,— заявили в ведомстве.
Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что УФАС по Воронежской области оштрафовало ООО «Химстроймонтаж» (работает под брендом «Газпромнефть») на 50 тыс. руб. за несвоевременное предоставление информации. Компания с опозданием ответила на два запроса ведомства о ценах на нефтепродукты и причинах их изменения в первом полугодии.