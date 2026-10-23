Камбоджа выдала России двух разыскиваемых из-за мошенничества граждан
Камбоджа передала России двух граждан, которые были объявлены в международный розыск Интерпола по обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Первый задержанный, по версии следствия, в 2007–2008 годах руководил автосервисом и использовал служебное положение для мошенничества с кредитами. Он предоставил банкам ложные сведения и похитил более 6,5 млн руб. В 2014 году ему предъявили обвинение по ст. 159.3 УК, после чего мужчина скрылся за границей. В сентябре 2014 года он был объявлен в международный розыск.
Вторую задержанную обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2014 году она через туристическое агентство продавала путевки, но не выполнила обязательства перед клиентами. В декабре 2015 года женщину объявили в международный розыск.
Граждан России задержали в Камбодже при содействии Интерпола. Затем их доставят в Москву для дальнейших следственных действий.