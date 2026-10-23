Камбоджа выдала России двух разыскиваемых из-за мошенничества граждан

Первый задержанный, по версии следствия, в 2007–2008 годах руководил автосервисом и использовал служебное положение для мошенничества с кредитами. Он предоставил банкам ложные сведения и похитил более 6,5 млн руб. В 2014 году ему предъявили обвинение по ст. 159.3 УК, после чего мужчина скрылся за границей. В сентябре 2014 года он был объявлен в международный розыск.