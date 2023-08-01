Лукашенко отрицает информацию о намерениях ЧВК «Вагнер» напасть на Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о перемещении более сотни наемников ЧВК «Вагнер» к Сувалкскому коридору (граница Польши и Литвы). Президент заявил, что бойцы ЧВК никуда не стремятся. Он отметил, что Сувалкский коридор «тысячу лет не нужен» Белоруссии.

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда (на приграничные с Польшей территории.— "Ъ") идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно... Находясь под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский, который находится в 10 км от границы с Польшей (БЕЛТА).

Президент Белоруссии подчеркнул, что армия страны не перемещается по Сувалкскому коридору или по направлению к нему. Он заявил, что свои воинские подразделения Белоруссия имеет право перемещать так, как посчитает нужным. При этом он не прокомментировал слухи о перемещении к Сувалкскому коридору именно наемников ЧВК «Вагнер».

По словам Александра Лукашенко, технику и вооружения, которая шла из польского города Жешув, украинская армия использовала в боях против сил ЧВК под Бахмутом. Он заявил, что в этих боях погибли тысячи наемников, поэтому бойцы компании не простят властям Польши поставки вооружений. Президент утверждает, что в Белоруссии находятся больше 30 тыс. наемников ЧВК «Вагнер».

«Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо»,— заключил Александр Лукашенко.

29 июля Матеуш Моравецкий заявил, что передвижение наемников ЧВК «Вагнер» к Сувалкскому коридору свидетельствует о подготовке к «гибридному» нападению на Польшу. Литва может закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы со стороны «Вагнера». Польша разместила на границе с Белоруссией снайперов.

23 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» вагнеровцы, которые хотят на Запад «на экскурсию». «Просятся на Запад: разрешите нам!.. Я говорю: вам зачем на Запад, туда? Ну и втихую: мы же контролируем, что происходит, ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!» — сказал он.

Эрдни Кагалтынов