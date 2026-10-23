Ученые оценили в 50 тысяч число смертей от аномальной жары в Европе

Почти треть всех смертей пришлась на конец июня, когда в нескольких странах Западной и Южной Европы температура превысила климатическую норму на 5 °C. Больше всего смертей зафиксировано в Италии, Франции, Испании и Германии. Наиболее пострадавшей группой считаются люди в возрасте 85 лет с хроническими заболеваниями, следом — люди до 65 лет, среди которых установлено около 6 тыс. смертей. Не менее 800 случаев выявлено и среди молодежи в возрасте от 20 до 44 лет.