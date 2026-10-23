Ученые оценили в 50 тысяч число смертей от аномальной жары в Европе
Аномальная жара в Европе этим летом могла стать причиной гибели более 50 тыс. человек, сообщает Politico со ссылкой на исследования Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM). Прошедшее лето исследователи назвали самым смертоносным в XXI веке.
Исследование охватило 854 города стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, где проживает около 40% их населения. При этом сельские местности не учитывались, а это значит, что реальное количество смертей из-за жары может быть еще выше, отмечают ученые.
Почти треть всех смертей пришлась на конец июня, когда в нескольких странах Западной и Южной Европы температура превысила климатическую норму на 5 °C. Больше всего смертей зафиксировано в Италии, Франции, Испании и Германии. Наиболее пострадавшей группой считаются люди в возрасте 85 лет с хроническими заболеваниями, следом — люди до 65 лет, среди которых установлено около 6 тыс. смертей. Не менее 800 случаев выявлено и среди молодежи в возрасте от 20 до 44 лет.
В период с 2000 по 2025 год из-за жары умерли около 430 тыс. человек, при этом более половины случаев стали прямым следствием глобального потепления. Летом 2026 года природный фактор стал причиной уже двух третей всех случаев. Это примерно 32 тыс. смертей, которых не произошло бы без изменения климата, отмечается в исследовании.
Показатели этого года превзошли предыдущие максимумы на 71%. В 2003 году из-за жары погибли 28 тыс. человек, в 2022 году — 29 тыс.