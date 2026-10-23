Кредитный портфель Т-банка растет за счет корпоративных кредитов

Сегодня группа «Т-Технологии» обнародовала сокращенные операционные результаты деятельности за сентябрь 2026 года. Согласно сообщению группы, кредитный портфель увеличился на 28% год к году, превысив 4,1 трлн руб., в том числе кредиты бизнесу выросли на 74% год к году, а объем средств клиентов и активов на брокерских счетах клиентов составил 6,5 трлн руб., показав рост на 8% год к году. Прибыль банковского бизнеса группы по РСБУ в январе–сентябре составила 156,6 млрд руб.