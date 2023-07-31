Московский «Лидер» обжалует торги на ремонт участков трассы «Крым» в Белгородской области почти на 1 млрд рублей

Два конкурса по выбору подрядчика для ремонта 24 км федеральной трассы М-2 «Крым» в Белгородской области приостановили из-за жалоб московского ООО «Лидер». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет 964,9 млн руб.

Заказчиком работ выступило управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства. Источником финансирования — федеральный бюджет. Подрядчику предлагалось провести работы на двух равных участках с 15 мая 2024 года по 15 июля 2025 года, а через десять дней после этого — ввести их в эксплуатацию.

Подведение итогов обоих конкурсов запланировано на 1 августа, однако уже 28 июля заказчик определился с победителями. Начальная цена контрактов не была снижена ни на процент. В тот же день была опубликована информация о паузе в выборе подрядчика из-за жалоб, поступивших от столичной компании, известной в Черноземье многочисленными спорами по итогам торгов. Среди них — крупные на ремонт воронежских и липецких дорог, а также на реконструкцию Петровской набережной в Воронеже.

В этот раз «Лидер» пожаловался на «излишние требования к участникам, которые ограничивают их количество», на отсутствие указания на конкретный федеральный закон в описании порядка рассмотрения заявок и на расчет начальной цены контракта на основе текущих цен при проведении работ в 2024-2025 годах. По мнению компании, за это время «цена может измениться в значительной степени». Также ООО задается вопросом о том, почему торги проводятся «почти за год» до начала ремонта. Жалоба находится на стадии рассмотрения ФАС.

Как «Лидер» обжаловал торги на ремонт и содержание тамбовских дорог за 1,19 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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