Властям Воронежа разрешили заключить контракт на ремонт дорог за 1 млрд рублей со СМУ-90

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу московского ООО «Лидер» на торги на ремонт дорог и искусственных сооружений Воронежа, следует из единой информационной системы в сфере закупок. Компания считала, что ненадлежащим образом сформировано описание объекта (в локальных сметных расчетах указаны сведения о необходимости установки остановочных павильонов и дорожных знаков «Автобусная остановка», «которые относятся к работам по капитальному ремонту») и установлен порядок рассмотрения и оценки заявок по показателю «Общая цена исполненных участником закупки договоров». По мнению ФАС, эти доводы «не нашли подтверждения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таким образом, мэрия может заключить контракт с единственным участником конкурса местным ООО «СМУ 90». Компания не стала снижать начальную цену, которая немного превышает 1 млрд руб. Подрядчику необходимо отремонтировать до 1 ноября 2023 года 71 дорогу в частном секторе, восстановить 23 остановки и обновить Северный мост.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМУ-90» зарегистрировано в ноябре 2008 года для строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млн. Директором является Александр Сотников. Единственный владелец — Вардан Агаронян. Ему также принадлежит севастопольское ООО «Аква-марин», которое занимается предоставлением «прочих мест» для временного проживания.

С 2019 года компания получила более 40 госконтрактов на 11,8 млрд руб. Из них 15 договоров на 5,2 млрд были заключены в 2022 году. Крупнейший контракт СМУ-90 получило на строительство второй очереди Остужевской развязки в Воронеже. Его начальная цена составляла 1,7 млрд руб., в ходе работ она выросла до 2,1 млрд. В конце апреля 2023 года компания также стала подрядчиком на строительстве первого этапа дублера Московского проспекта за 1,6 млрд.

О планах по развитию транспортной инфраструктуры Воронежа до 2041 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Это не фантазия"».

Александр Прытков

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