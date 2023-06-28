Подконтрольный властям «Липецкдоравтоцентр» отремонтирует региональные дороги за почти 900 млн рублей

Торги по поиску подрядчика на ремонт дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в районах Липецкой области выиграло областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр». Это следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составляла 967,4 млн руб. На торги заявились три участника. Названия проигравших компаний после начала спецоперации на раскрываются. «Липецкдоравтоцентр» снизил цену на 7% до 899,7 млн, его конкуренты — на 7,5% до 894,8 и 1,99% до 948 млн. Комиссия также дала ОГУП больше баллов по критериям опыта аналогичных работ и наличия финансовых и трудовых ресурсов.

Контракт будет заключен в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Это уже пятая очередь торгов по ремонту дорог в регионе. Общая протяженность участков автодорог — 58,507 км, искусственных сооружений на них — 0,122 км, в том числе мостов — 8,12 п. м. Работы надо завершить до 20 декабря 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», областное предприятие «Липецкдоравтоцентр» было зарегистрировано в Липецке в 2003 году для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 16,3 млн руб. Выручка за 2022 год составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Гендиректор — Владимир Тушев. Предприятие полностю принадлежит региональному управлению имущественных и земельных отношений.

Оспорить торги безуспешно пыталось московское ООО «Лидер», из-за претензий которого ранее был приостановили подведение итогов конкурса по выбору подрядчика для реконструкции второй очереди Петровской набережной в Воронеже. Компания считает, что заказчик неправомерно включил в объект закупки разные дороги, установил предельные максимальные значения детализирующих показателей, а виды работ из описания свидетельствуют о капремонте дорог. Липецкое управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобу «Лидера» необоснованной

Об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на строительство липецких дорог читайте в материале «Ъ».

Алина Морозова

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