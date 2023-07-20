«Дормострой» не заметил «Лидера»

В Тамбовской области стал известен победитель трех из девяти конкурсов на ремонт и содержание дорог регионального значения. Подряд на 1,9 млрд руб. получило костромское ООО «Дормострой». При этом заказчик — областное государственное казенное учреждение «Тамбовавтодор» — отменил результаты еще шести аукционов на 3,8 млрд руб. Чиновники сами решили, что описание объектов закупки «в существенной части не соответствует требованиям закона». По мнению юристов, до внесения корректировок в конкурсную документацию договоры по этой части работ не заключат и в целом могут потребоваться повторные процедуры определения подрядчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победителем трех конкурсов на ремонт и содержание дорог межмуниципального значения в Тамбовской области стало ООО «Дормострой». Заказчик, госучреждение «Тамбовавтодор», уже заключил с компанией договоры, следует из Единой информационной системы в сфере закупок. Общая начальная цена контрактов составила 1,9 млрд руб. Компания не стала ее снижать. В конкурсе на работы за 804,4 млн «Дормострой» был единственным участников. Еще на двух торгах было по два участника. Их названия не раскрываются. По контракту на 671,7 млн проигравший снижал цену на 6,7 млн до 665 млн, по контракту на 454,2 млн — на 4,5 млн до 449,7 млн.

«Дормострой» победил за счет лучшей квалификации — наличия финансовых, трудовых и иных ресурсов,— а также за счет большего опыта и выполнения аналогичных контрактов. В Тамбовской области дорожные работы разбиты на несколько этапов до осени 2025 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дормострой» зарегистрировано в Костромской области в феврале 2015 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 2 млн руб. В 2022 году выручка составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 46,3 млн. Гендиректором является Гагик Оганисян. Совладельцы — Арарат Юзбашян (99%) и Юрий Зерцалов (1%).

С 2015 года компания получила 472 госконтракта на 33,6 млрд руб. Одним из главных партнеров в том числе является «Тамбовавтодор», давший «Дормострою» три подряда на 2,4 млрд. Один из таких контрактов на ремонт 48 км автодороги «Каспий» — Селезни —Сосновка является пятым по сумме: 1,2 млрд.

Всего «Тамбовавтодор» планировал девять конкурсов с общей начальной ценой контрактов в 7,2 млрд руб. Из них поначалу были разыграны восемь на 6,2 млрд. В процессе торгов эта цена была снижена до 5,7 млрд. Кроме «Дормостроя», победителями стали тамбовская, воронежская и ивановская компании. Тамбовское ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» и воронежское ООО «СМУ-90» могли получить по два контракта на 1,5 млрд и 1,3 млрд соответственно. Еще один договор за 987,9 млн доставался ивановскому ООО «Союз-автодор».

Однако до заключения контрактов дело не дошло. Как следует из документации, сам «Тамбовавтодор» установил, что описание объектов закупки «в существенной части не соответствует требованиям закона». Это «не позволит получить надлежащий результат работ и приведет к срыву выполнения национального проекта Тамбовской областью»,— указано в заявлении о проведении внеплановой проверки. В частности, не были учтены некоторые виды работ. «Заключение договора без устранения указанных недостатков не будет отвечать принципам эффективности расходования бюджетных средств»,— говорится в документации.

При этом конкурсную документацию по восьми лотам обжаловало московское ООО «Лидер». Компания посчитала неправомерным требование указать конкретные показатели и порядок оценки заявок, а также увидела противоречия в описании закупки. Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобы необоснованными. «Лидер» в последнее время стал заметным в Черноземье благодаря многочисленным жалобам на торги. Среди них — крупные на ремонт воронежских и липецких дорог, а также на реконструкцию Петровской набережной в Воронеже.

Жалобы на два конкурса на 967,1 и 988,9 млн руб. подало также московское ООО «Графика». Как и «Лидер», компания указала на неправомерный порядок оценки заявок.

Ее доводы также признаны необоснованными. Кроме того, управление ФАС не получило доказательств того, что «Лидер» и «Графика» планировали участвовать в торгах.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин предположил, что действия «Лидера» по обжалованию торгов в значительной степени обусловлены не желанием поучаствовать в торгах и выиграть их, а стремлением достичь договоренностей о необжаловании с победителем торгов на тех или иных условиях.

«Очевидно, что все участники торгов заранее планируют сроки их окончания, корректируют исходя из этого необходимость привлечения ресурсов для выполнения работ в срок. Срыв торгов, затягивание их проведения на неопределенный срок создают убытки, и недобросовестные лица могут использовать это для заработка»,– пояснил юрист.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напомнил, что обратиться в антимонопольный орган с жалобой после окончания приема заявок на участие в процедуре определения подрядчика может только лицо, подавшее такую заявку.

«Сделать это можно в течение пяти дней. Гипотетически до этого момента с жалобой в ФАС может обратиться кто угодно, такое допускается законом, естественно, до тех пор, пока речь не идет о злоупотреблении правом. Если “Лидер” и “Графика” подали жалобы уже после окончания приема заявок, при этом не являясь участниками процедуры, то их шансы по умолчанию стремились к нулю. Если жалобы были поданы до того, то антимонопольный орган обязан рассмотреть их в соответствии с установленным законом порядком, что, впрочем, не означает того, что заключение контракта обязательно будет заблокировано»,— считает господин Жарский.

Он отметил, что сегодня ФАС достаточно тщательно подходит к оценке жалоб и, «если есть основания полагать, что заявитель не намеревался изначально участвовать в процедуре, а подает жалобу либо в интересах некоего заинтересованного лица, либо просто потому, что может, то такая жалоба с высокой долей вероятности будет отклонена».

«Ответственность за такое злоупотребление правом, впрочем, наступает крайне редко, поскольку ни административной, ни уголовной ответственности за такие действия не предусмотрено»,— добавил эксперт.

К заявлениям «Тамбовавтодора» господин Жарский посоветовал «отнестись серьезно»: «Если сам заказчик указывает на то, что описание объектов закупки в существенной части не соответствует требованиям закона, то, скорее всего, до внесения корректировок договор заключен не будет.

Предполагается, что это также может повлечь необходимость проведения повторных процедур определения подрядчика».

Александр Прытков, Сергей Калашников