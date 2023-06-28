ФАС отклонила жалобу на торги для продолжения благоустройства Петровской набережной в Воронеже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу одного из «участников процедуры торгов» на благоустройство второй очереди Петровской набережной в Воронеже. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин.

Речь идет о жалобе ООО «Лидер», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Компания обозначила ряд претензий к формулировкам. Они касаются требований к участникам конкурса, к условиям выплаты, а также к графику выполнения работ, «который больше похож на работу новичков из ПТУ». «Лидер» просил ФАС проверить размещение закупки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений.

К 22 июня управление строительной политики Воронежа как заказчик выбрало победителем кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38», которое согласилось выполнить работы без изменения начальной цены в 1,12 млрд руб. «С этой компанией мы в Воронеже не работали, но по моему поручению коллеги уже изучили ее многолетний опыт, который во многом связан с работой на водных объектах. Это важно с учетом особенностей нашего проекта»,— рассказал Вадим Кстенин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Передвижная механизированная колонна № 38» зарегистрировано в Ставропольском крае в 1992 году. Уставный капитал — 76,1 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство водных сооружений. Генеральный директор — Альберт Теков. В 2022 году выручка компании составила 853,7 млн руб., чистая прибыль — 310 тыс. руб.; годом ранее — 714,6 млн руб. и 2,8 млн руб. соответственно.

Ранее Вадим Кстенин сообщал, что в рамках второй очереди благоустройства набережной подрядчику предстоит проложить инженерные сети, выполнить озеленение, обустроить пешеходные и велодорожки, автомобильные подъезды и парковку, «спортивные площадки со скейт парком и памп-треком», детские площадки, а также создать две зоны пляжного отдыха у воды, зону барбекю и провести ряд других работ.

Первый этап благоустройства набережной за 762,2 млн руб. уже проводит филиал «Россетей Центра» — «Воронежэнерго».

На каких условиях «Россети» начали реконструкцию Петровской набережной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин