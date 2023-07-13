На ремонт 24 км федеральной трассы в Белгородской области власти выделяют почти 1 млрд рублей

Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства объявило два конкурса по выбору подрядчика для ремонта 24 км федеральной трассы М-2 «Крым» в Белгородской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Общая начальная цена составляет 964,9 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Подрядчику будет необходимо обновить два участка трассы со 192-го по 216-й км. Работы на участке со 192-го по 204-й км оцениваются в 484,37 млн руб., с 204-го по 2016-й — в 480,56 млн. Ремонт должен начаться 15 мая 2024 года и завершиться 15 июля 2025 года — через десять дней после этого объекты нужно будет ввести в эксплуатацию.

Работы будут идти на белгородском участке дороги, которая раньше называлась Белгород — М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. В 2020 году ее приняли в федеральную собственность, а в 2022 году переименовали в М-2 «Крым» Москва–Тула–Орел–Курск–Белгород — граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород — М-4 «Дон».

Заявки на оба аукциона принимаются до 31 июля. Итоги планируется подвести 1 августа. Заказчик выберет компанию, которая предложит ему наименьшую цену, и будет обладать соответствующей квалификацией и аналогичным опытом, следует из документации.

Общая протяженность федеральной трассы превышает 311 км. В Белгородской области ее участки (8-216 км) проходят по территории Белгородского, Корочанского, Новооскольского, Красногвардейского и Алексеевского районов.

О торгах на ремонт 15 км трассы в Орловской области читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На "Крым" знакомой дорогой».

Алина Морозова

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