В Израиле вновь протестовали из-за судебной реформы

В Израиле прошли протесты, продолжающиеся уже 30-ю неделю. По всей стране на демонстрации вышли тысячи израильтян, сообщает агентство Reuters. Протесты против новых законов о судебной системе не прекращаются с января этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yair Palti , Reuters Фото: Yair Palti , Reuters

В этом месяце было объявлено о планах провести реформу, целью которой, по заявлению правительства Биньямина Нетаньяху, является обеспечение лучшего баланса ветвей власти. Критики говорят, что он угрожает демократическим принципам Израиля и независимости судов.

В марте, на фоне масштабных протестов, господин Нетаньяху объявил о приостановке обсуждения реформы. В июне было объявлено о провале переговоров с оппозицией.

24 июля премьера выписали из больницы после установки кардиостимулятора, в этот же день Кнессет принял один из самых спорных документов в рамках реформы — закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Мария Федотова