Нетаньяху выписали из больницы после установки кардиостимулятора

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из медицинского центра близ Тель-Авива. Он находился там более суток после установки кардиостимулятора, которую ему провели вчера, 23 июля, сообщает The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господину Нетаньяху провели имплантацию кардиостимулятора в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер». Его состояние после врачи оценивали как хорошее, сам он заявил, что чувствует себя отлично. Он пообещал прибыть в Кнессет (парламент) уже сегодня, 24 июля, на запланированное обсуждение одного из законопроектов судебной реформы, которая вызвала массовые протесты по всей стране.

Лаура Кеффер