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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху выписали из больницы после установки кардиостимулятора

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из медицинского центра близ Тель-Авива. Он находился там более суток после установки кардиостимулятора, которую ему провели вчера, 23 июля, сообщает The Times of Israel.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господину Нетаньяху провели имплантацию кардиостимулятора в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер». Его состояние после врачи оценивали как хорошее, сам он заявил, что чувствует себя отлично. Он пообещал прибыть в Кнессет (парламент) уже сегодня, 24 июля, на запланированное обсуждение одного из законопроектов судебной реформы, которая вызвала массовые протесты по всей стране.

Лаура Кеффер

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