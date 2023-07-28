Минобороны: Генштаб в сжатые сроки подготовит директиву о не подлежащих призыву резервистах

Генеральный штаб в ближайшее время подготовит директивы для военных комиссаров субъектов РФ о том, что зачисленные в запас до конца 2023 года не подлежат призыву в рамках закона о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Панков.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву. Генеральный штаб соответствующие директивы подготовит в самые сжатые сроки»,— сообщил РБК господин Панков после заседания Совета федерации, на котором рассматривались поправки в законодательство о военной службе.

По итогу заседания Совфед одобрил повышение призывного возраста до 30 лет. Документ вступает в силу 1 января 2024 года. Достигшие до этого времени 27 лет россияне, уточнял Николай Панков, не будут подлежать призыву на срочную службу в следующем году.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что законопроект связан с демографической ситуацией в России, увеличение призывного возраста до 30 лет нужно для стабильного числа призывников. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас стал единственным сенатором, воздержавшимся от голосования по проекту закона, назвав его непродуманным.

Подробнее о нововведениях — в публикации «Ъ» «Для тех, кому под тридцать».

Лусине Баласян