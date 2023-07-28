Минобороны: достигшие 27-летнего возраста в 2023 году не подлежат призыву

Заместитель министра обороны России Николай Панков сообщил, что россияне, достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную военную службу в следующем году. Это произойдет, несмотря на решение о повышении предельного возраста призыва на военную службу до 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Панков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Панков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я просто хочу прояснить сейчас всю ситуацию и заявить о правильности такого толкования, которое было озвучено ранее представителями комитета ГД по обороне: все те, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они уже не будут подлежать призыву»,— заявил господин Панков в ходе заседания Совета федерации, на котором рассматривались поправки в законодательство о военной службе (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня, 28 июля, Совфед одобрил проект закона о повышении призывного возраста в РФ до 30 лет. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что законопроект связан с демографической ситуацией в России, увеличение призывного возраста до 30 лет нужно для стабильного числа призывников. Господин Картаполов уточнил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тыс. человек. По его словам, «чтобы эта цифра была устойчивой и было кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».

Поправки, которые также поддержали сенаторы, предусматривают запрет на выезд из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Ограничение на выезд из страны вводится со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, а также может применяться со дня вручения гражданину повестки лично под расписку.

Подробнее о нововведениях — в публикации «Ъ» «Для тех, кому под тридцать».

Александр Кислов