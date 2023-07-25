Для тех, кому под тридцать

Госдума приняла во втором и третьем чтениях резонансные поправки к законодательству, на три года расширяющие рамки призывного возраста в армию. Ранее поэтапно повысить нижнюю границу ценза с 18 лет до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет предложил глава Минобороны Сергей Шойгу. В комитете Госдумы по обороне сначала горячо поддержали это начинание, а затем посчитали, что нижнюю планку можно не трогать. Сначала звучали объяснения, что «очень много ребят хотят пойти служить с 18 лет», затем в комитете сослались на демографические проблемы и недокомплект призывников. В конце концов депутаты подкрепили эти аргументы ссылкой на законы философии: «Количественные преобразования могут дать качественные преобразования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возрастные новобранцы теперь встанут в общий строй призывников

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Возрастные новобранцы теперь встанут в общий строй призывников

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Проект поправок к законам «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» внесли в марте 2023 года в Госдуму депутаты-единороссы Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин. Авторы предложили на три года расширить рамки призывного возраста, сдвинув верхнюю возрастную планку для призывников с 27 до 30 лет. Первоначально в документе шла речь о сдвиге всего диапазона возрастного ценза. С этой идеей в декабре 2022 года выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Тогда министр высказался за поэтапное изменение, которое позволит увеличить нижнюю возрастную границу призывников с 18 лет до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. В июне 2023 года Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ, в частности, предполагал, что в 2024 году призывать в войска станут граждан в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Однако 21 июля, накануне второго чтения, в парламентском комитете по обороне неожиданно передумали поднимать нижний порог призывного возраста с 18 лет до 21 года. Относительно подъема верхнего — до 30 лет — планы не изменились. Это решение глава комитета Андрей Картаполов объяснил так: «Очень много ребят хотят пойти служить с 18 лет». Примечательно, что в декабре 2022 года господин Картаполов горячо поддерживал инициативу министра обороны, поясняя, что «вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека». Недоумение инициатива 21 июля вызвала у сенаторов. Так, глава комитета Совета федерации РФ по обороне Виктор Бондарев призвал закрепить в законодательстве те перемены относительно призывного возраста, о которых говорил Сергей Шойгу. Его поддержал и глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Опрошенные “Ъ” юристы обращали внимание на игнорирование при подготовке поправок требований федерального закона №212 об основах общественного контроля, обязывающих проводить обсуждение «общественно значимых вопросов».

Тогда же из слов господина Картаполова следовало, что поэтапного повышения призывного возраста не будет: в случае принятия поправок норма вступит в силу одномоментно. Позже глава комитета Госдумы по обороне, впрочем, это опроверг. «Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года»,— сказал господин Картаполов журналистам (цитата по «РИА Новости»). Но текст поправок ко второму чтению говорил об обратном.

25 июля, перед рассмотрением поправок, депутат выдвинул новую версию причин, которые потребовали корректировок законодательства: «Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, она влияет на объем мобилизационного ресурса».

По словам господина Картаполова, в весенний призыв 2023 года в войска было отправлено 147 тыс. призывников: «Для того чтобы цифра была устойчивой и было кого отбирать, расширяем соответствующие границы».

Одновременно депутаты закрепили в поправках возможность заключения срочником контракта на военную службу «на срок один год или меньший срок». Призывник, по задумке законодателей, такой контракт может заключить уже после месяца военной службы. Заодно предложено поправить закон «О ведомственной охране», наделив ведомственную охрану в Москве правом содействовать работе правоохранителей в охране общественного порядка «с использованием боевого ручного стрелкового оружия». В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях документ разрешает раздавать такое оружие государственным унитарным предприятиям (для борьбы, например, с диверсантами).

Депутат Олег Смолин (КПРФ) поинтересовался в ходе обсуждения в Госдуме, как быть с тем, что два председателя сенатских комитетов (Виктор Бондарев и Андрей Клишас) «высказались против того, чтоб мы повышали верхнюю границу призывного возраста без повышения нижней». Господин Картаполов заметил, что ему не совсем удобно комментировать заявления коллег, но, по его информации, сенаторы уже «изменили мнение». Отметим, что 25 июля, накануне голосования, глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат думский законопроект. «Нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Давайте внимательно посмотрим: первое — срок службы в армии не меняется, как служили год, так и будут служить. Естественно, дважды никто служить не будет»,— добавила она.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) фактически призвал коллег вернуться к первоначальному варианту законопроекта — с поэтапным повышением призывного возраста до 21 года и 30 лет. Он даже внес соответствующую поправку. Однако она была отклонена комитетом Госдумы по обороне, а затем провалилась и на голосовании — депутаты фракции «Единой России» бойкотировали это голосование.

Андрей Картаполов лишь заверил господина Куринного, что граждане, которым исполнится в 2023 году 27 лет (и старше), в войска в следующем году не пойдут (в документе говорится о вводе норм поправок в действие с 1 января 2024 года).

Наконец, депутат Нина Останина (КПРФ) напомнила, что господин Картаполов в июне 2023 года на заседании комитета «говорил очень убедительно» и депутаты поддержали «предложение о поэтапном повышении призывного возраста». «Ведь вы аргументировали необходимость увеличения призывного возраста тем, что ребята в 21 год могут получить высшее образование и призываются на службу уже с дипломом»,— заметила депутат. У госпожи Останиной не было понимания, «чем вызвана резкая смена аргументации»: «Смена позиции без внятного обсуждения не на пользу ситуации с частичной мобилизацией. Отсутствие четких правил игры всякий раз приводит к ненужному напряжению в обществе. Такие шараханья нам объяснить очень сложно».

Впрочем, ее спич остался без ответа. На трибуне появился зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов (ЕР), который заверил, что фракция поддержит поправки. «Изменяя призывной возраст, мы изменяем количественный призывной ресурс»,— заявил он откровенно. «Мы же философские законы изучали. Количественные преобразования могут дать качественные преобразования. У призывных комиссий будет возможность из большего количества призывников выбрать более качественных. И наши органы власти получат более качественных военнослужащих»,— заключил господин Красов.

В итоге закон был принят во втором, а затем сразу и в третьем чтениях. Документ поддержали 335 депутатов, 13 — выступили против, 28 — воздержались.

В Госдуме утвердили штрафы до 30 тыс. руб. за нарушения обязанностей воинского учета Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к КоАП РФ, резко ужесточающие ответственность граждан за нарушения обязанностей воинского учета. Так, за неявку в военкомат по выписанной повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ) штраф был поднят с 0,5–3 тыс. до 10–30 тыс. руб. «Несообщение гражданином» в военкомат информации об изменении места пребывания, работы, учебы и семейного положения выделено в отдельный пункт ст. 21.5 КоАП РФ: нарушителей будут штрафовать на 1–5 тыс. руб. (вместо максимальных 3 тыс. руб. сейчас). Уклонение от медицинского обследования и умышленная порча военных билетов, по мнению комитета, должны караться штрафами 3–5 тыс. руб. (сейчас до 3 тыс. руб.). За неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей (ст. 19.25 КоАП РФ) до принятия поправок гражданам грозило до 300 руб. штрафа, юрлицам — до 20 тыс. руб. Госдума подняла эту планку до 15–25 тыс. руб. для физлиц и до 350–400 тыс. руб. для юрлиц. Кодекс также дополнили новой ст. 19.38 о «неоказании содействия» военкоматам в период мобилизации. Речь идет о невыполнении обязанностей по «своевременному оповещению и явке граждан, подлежащих призыву… на сборные пункты». Должностных лиц за это теперь оштрафуют на 60–80 тыс. руб., юридических — на 400–500 тыс. руб. Аналогичные санкции грозят нарушителям, не обеспечившим «организацию или обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части». Примечательно, что 20 июля комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию поправки с куда более жесткими санкциями. Так, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины было предложено штрафовать граждан на 40–50 тыс. руб., а за уклонение от медкомиссии — на 15–25 тыс. руб. Если же человек не сообщил в военкомат об изменении места пребывания, работы, учебы и семейного положения, то в комитете еще несколько дней назад одобряли штрафы 10–20 тыс. руб. за такую провинность. Опрошенные “Ъ” юристы полагали, что граждан следует приучать к выполнению воинских обязанностей, но подчеркивали, что столь высокий размер штрафов несоизмерим с другими нормами КоАП, например с санкцией в 4 тыс. руб. по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции). Александр Воронов

Александр Воронов