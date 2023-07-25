Картаполов объяснил повышение призывного возраста демографической ситуацией

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет связан с демографической ситуацией в России, утверждает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Увеличение призывного возраста до 30 лет нужно для стабильного числа призывников, объяснил он. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комитет сегодня поддержал поправку о повышении верхнего предела призывного возраста. Также он рекомендовал вводить изменения не поэтапно, а сразу со следующего года. Решения комитета по отклонению и принятию поправок к законопроекту № 312507-8 появились в думской базе данных.

Господин Картаполов сказал «Интерфаксу», что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тыс. человек. По его словам, «чтобы эта цифра была устойчивой, и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы». «Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция»,— уверяет Андрей Картаполов.

При этом он уточнил, что те, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадут под действие закона.

Депутат выразил мнение, что новые границы позывного возраста поддержат в Совете федерации. «Мы это делаем для нашей страны, для нашего народа, для нашей армии, поэтому мы абсолютно уверены в правильности этого решения, и убеждены, что нас поддержат в том числе коллеги из Совета федерации»,— сказал он.

Согласно поправкам, поэтапного повышения призывного возраста, как изначально планировалось, не будет. Верхний предел сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний останется прежним — с 18 лет. Первоначально планировалось его увеличение до 21 года. Главы двух комитетов Совета федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас не поддержали сохранение нижнего предела призывного возраста. Господин Бондарев считает, что мужчинам нужно оставить возможность уходить в армию в 18 лет, но в добровольном порядке.

Подробнее о поправках — в публикации «Ъ» «Привыкли ноги к сапогам».

Лаура Кеффер