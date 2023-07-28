Politico: США намерены отправить танки Abrams на Украину в сентябре

Власти США планируют поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре, сообщает Politico со ссылкой на источники. Ожидается, что в августе несколько танков Abrams отправят в Германию на ремонт, а в следующем месяце их уже передадут Киеву.

По данным газеты, первоначальная партия будет включать в себя от шести до восьми танков. В общей сложности США планируют отправить Украине 31 танк. До того, как украинские войска смогут начать эксплуатировать танки, им придется пройти примерно 10-недельный курс подготовки. Завершить его должны в августе, уточнил один из собеседников Politico. Он добавил, что обучение будет проходить на военной базе Графенвер в Германии.

Другой источник издания рассказал, что первые модификации в танки уже внесены, однако все же неясно, закончат ли ремонт к концу августа. В Пентагоне конкретные сроки поставок не назвали. «Мы определенно работаем над тем, чтобы доставить их (танки.— "Ъ") Украине настолько быстро, насколько возможно»,— сказал представитель военного ведомства Мартин О'Доннелл.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине танков Abrams. Стоимость одного оценивали в $10 млн. В Пентагоне уточняли, что поставки могут занять более года. 15 мая танки доставили в Германию, в том же месяце украинских военных начали обучать их управлению.

Лаура Кеффер