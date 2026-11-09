Politico: Ле Пен выступит за сокращение дипслужбы ЕС в случае победы на выборах
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен будет продвигать идею об упразднении или значительном сокращении Европейской службы внешних действий (ЕВС), если победит на президентских выборах 2027 года. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на нескольких представителей партии.
По словам собеседников издания, соратники госпожи Ле Пен считают, что ЕВС, возглавляемая Каей Каллас, просто дублирует дипломатические органы суверенных стран ЕС. Советник лидера партии Жордана Барделла Шарль-Анри Галуа отметил, что «полезность Каллас весьма ограничена». Легитимность ЕВС, добавил он, не признают, в частности, США и Китай.
Внутри «Национального объединения» уверены, что дипломатическая служба ЕС — это пустая трата налоговых средств и одновременно препятствие для демонстрации силы Европы на мировой арене.
В июне Politico указывало, что среди чиновников ЕС есть те, кто хотел бы упразднить службу внешних связей, созданную для координации внешней политики блока. За 15 лет существования, писало издание, ведомство столкнулось с сокращением бюджета, нехваткой кадров и ограниченными полномочиями.