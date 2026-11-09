Politico: Ле Пен выступит за сокращение дипслужбы ЕС в случае победы на выборах

В июне Politico указывало, что среди чиновников ЕС есть те, кто хотел бы упразднить службу внешних связей, созданную для координации внешней политики блока. За 15 лет существования, писало издание, ведомство столкнулось с сокращением бюджета, нехваткой кадров и ограниченными полномочиями.